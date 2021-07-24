طلاب الفيوم عن امتحان الفيزياء: الأسئلة معقدة.. والوقت ضيق



ويقول سيد جمعة الطالب بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية العسكرية ( علمى علوم ): للأسف وقت امتحان الفيزياء اليوم لا يتناسب مع الأسئلة، والأسئلة محتاجة إلى تركيز والوقت لا يمكننا من حل كافة الأسئلة، وهذه الشكوى فى جميع مواد الامتحانات، والامتحان كان بحاجة إلى تركيز كبير".



ويضيف رضوان السيد الطالب بمدرسة صلاح سالم الثانوية العسكرية بالفيوم ( علمى علوم ): الأسئلة كانت بحاجة إلى تفكير كبير، لكن للأسف الوقت لم يمكننا من ذلك والامتحان كان بحاجة إلى وقت أكبر، وبالرغم من أننى قمت بالحل لكننى غير متأكد من الاجابات التى قمت بالاجابة عنها.



ومن جهتها، أضافت منى حامد الطالبة بمدرسة أبشواى الثانوية ( علمى علوم ): الامتحان جاءت أسئلته طويلة، وبعيدة كل البعد عن الكتاب المدرسى، والوقت لم يكف لحل جميع الأسئلة التى جاءت معظمها صعبة وبحاجة إلى تفكير وتركيز.





أعرب طلاب الثانوية العامة بمحافظة الفيوم ( علوم )، عن غضبهم من صعوبة وطول امتحان الفيزياء اليوم، حيث أكدوا جميعا أن الأسئلة كثيرة ولا تتناسب مع الوقت المحدد لزمن الامتحان الذى يحتاج إلى 4 ساعات بدلا من 3 ساعات.