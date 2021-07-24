Advertisements

طلاب الفيوم عن امتحان الفيزياء: الأسئلة معقدة.. والوقت ضيق

السبت 24/يوليو/2021 - 02:44 م
بوابة الفجر
الفيوم - ريهام على
Advertisements
أعرب طلاب الثانوية العامة بمحافظة الفيوم ( علوم )، عن غضبهم من صعوبة وطول امتحان الفيزياء اليوم، حيث أكدوا جميعا أن الأسئلة كثيرة ولا تتناسب مع الوقت المحدد لزمن الامتحان الذى يحتاج إلى 4 ساعات بدلا من 3 ساعات.

ويقول سيد جمعة الطالب بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية العسكرية ( علمى علوم ): للأسف وقت امتحان الفيزياء اليوم لا يتناسب مع الأسئلة، والأسئلة محتاجة إلى تركيز والوقت لا يمكننا من حل كافة الأسئلة، وهذه الشكوى فى جميع مواد الامتحانات، والامتحان كان بحاجة إلى تركيز كبير".

ويضيف رضوان السيد الطالب بمدرسة صلاح سالم الثانوية العسكرية بالفيوم ( علمى علوم ): الأسئلة كانت بحاجة إلى تفكير كبير، لكن للأسف الوقت لم يمكننا من ذلك والامتحان كان بحاجة إلى وقت أكبر، وبالرغم من أننى قمت بالحل لكننى غير متأكد من الاجابات التى قمت بالاجابة عنها.

ومن جهتها، أضافت منى حامد الطالبة بمدرسة أبشواى الثانوية ( علمى علوم ): الامتحان جاءت أسئلته طويلة، وبعيدة كل البعد عن الكتاب المدرسى، والوقت لم يكف لحل جميع الأسئلة التى جاءت معظمها صعبة وبحاجة إلى تفكير وتركيز.

طلاب الفيوم عن امتحان الفيزياء: الأسئلة معقدة.. والوقت ضيق
طلاب الفيوم عن امتحان الفيزياء: الأسئلة معقدة.. والوقت ضيق
طلاب الفيوم عن امتحان الفيزياء: الأسئلة معقدة.. والوقت ضيق
طلاب الفيوم عن امتحان الفيزياء: الأسئلة معقدة.. والوقت ضيق
طلاب الفيوم عن امتحان الفيزياء: الأسئلة معقدة.. والوقت ضيق
طلاب الفيوم عن امتحان الفيزياء: الأسئلة معقدة.. والوقت ضيق
طلاب الفيوم عن امتحان الفيزياء: الأسئلة معقدة.. والوقت ضيق
طلاب الفيوم عن امتحان الفيزياء: الأسئلة معقدة.. والوقت ضيق

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفيوم الفيزياء الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة الشاعر فؤاد حجاج صاحب أغنية "حديث الصباح والمساء"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نقابة المهن الموسيقية تستنكر تصريحات إيمان البحر دويش

منذ يوم

حقيقة انقلاب موسيماني على كهربا بعد مباراة البنك الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يحسم صفقة إفريقية

منذ حوالي 14 ساعة

كارتيرون يُقرر الإطاحة بثنائي الزمالك

منذ أقل من ساعتين

أول رد فعل من الأهلي على تصريحات موسيماني المثيرة

منذ حوالي 4 ساعات

خاص - وفاء عامر تتخذ إجراءً حاسمًا ضد مديري صفحاتها الإلكترونية بعد شائعة وفاة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. رامي رضوان يكشف عن حقيقة وفاة دلال عبدالعزيز

منذ حوالي 14 ساعة

حتى لو الرصيد خلص.. أوقات لا يفصل فيها العداد مسبق الدفع (تعرف عليها)

منذ حوالي 5 ساعات

"كائن الهوهوز".. فتاة تيك توك جديدة وبلاغ إلى النائب العام

منذ ساعة و نصف

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ضد الأرجنتين

منذ ساعتين و 9 دقيقة

ضياء السيد يوصي الأهلي بضم هذه الصفقة

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي أم الزمالك.. تعرف على بطل الدوري حال التساوي في النقاط

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. التعليم تعلق على وفاة طالبة خلال دخولها امتحان الفيزياء

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. ضبط الطالب المسؤول عن تسريب امتحان الفيزياء

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

طلاب الثانوية بالفيوم: الديناميكا سهلة جدا لكن بها بعض "التكات" (فيديو وصور)

طلاب الفيوم: "علم النفس والاجتماع" في مستوى الطالب العادي (صور)

طلاب الثانوية العامة بالفيوم: امتحان الكيمياء سهل (فيديو)

طلاب الثانوية شعبة العلمي بالفيوم: امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية صعب "فيديو"

شكاوى لطلاب وطالبات الثانوية في السويس بسبب صعوبة "الفيزياء"

طلاب الثانوية في الفيوم: نصف أسئلة امتحان التاريخ صعبة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:53 ص

حتى لو الرصيد خلص.. أوقات لا يفصل فيها العداد مسبق الدفع (تعرف عليها)

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ضد الأرجنتين

01:30 م

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

12:13 ص

كارتيرون يُقرر الإطاحة بثنائي الزمالك

01:58 م

أول رد فعل من الأهلي على تصريحات موسيماني المثيرة

11:59 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان