تطوير العشوائيات: 318 مليار جنيه تكلفة المناطق غير المخططة (فيديو)

قال المهندس خالد صديق مدير صندوق تطوير العشوائيات، إن أهم تحدي واجهة تطوير منطقة مثلث ماسبيرو هو جدار عدم الثقة المبني منذ عشرات السنين بين المواطن والحكومة، معقبًا: "قعدنا حوالي سنة ونص نتفاوض مع الناس ونحاول نقنعهم يخرجوا، وكانوا بيقولوا مين المستثمر اللي جاي ياخد الأرض".



وأضاف "صديق"، خلال حواره مع برنامج "مصر بتبني" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أنه تم العمل على بث الثقة في نفوس المواطنين من خلال تطوير مناطق عشوائية أخرى وتسكين الأهالي بها، موضحًا أن الدولة أنفقت 40 مليار جنيه لتطوير العشوائيات الغير آمنة فقط، و318 مليار جنيه لتطوير العشوائيات الغير مخططة؛ لبناء المواطن المصري وبناء مجتمع جديد له.



وتابع مدير صندوق تطوير العشوائيات، أنه كان يوجد 4537 أسرة يقيم تحت خط الحياة والأمان، موضحًا أن بعض الأسر كان بها 5 أفراد يقيموا بغرفة واحدة، وبحمامات مشتركة للأسر، منوهًا بان خطة تطوير مثلث ماسبيرو نموذج لمجهودات الدولة بأكملها، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي لنجاح مشروع تطوير مثلث ماسبيرو هو التفاوض المباشر والحوار المجتمعي للتعرف على مطالب الأهالي، لافتًا إلى أن بعضهم طلب تعويض مادي مناسب، والبعض طلب الحصول على سكن بديل بالأسمرات.



ونوه، بأن مصر تعتبر أقوى دولة في تطوير العشوائيات وفقًا لإشادة المؤتمرات الدولية بذلك، معقبًا: "الناس بتبقى مبهورة بمشروعات تطوير العشوائيات بيقولوا انتو بتنفذوا المشروعات دي امتى ده إعجاز مش انجاز".

