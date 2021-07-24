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البرلمان يناقش قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية غدا

السبت 24/يوليو/2021 - 02:47 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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يستأنف مجلس النواب جلساته العامة غدا الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإصدار قانون الموارد المائية والري.

كما يناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.


وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلساته الأخيرة قبل العيد الأضحى، نهائيًا على عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية وذلك بعد التصويت وقوفًا بأغلبية أعضاء المجلس.

ومنها الموافقة على مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، وتعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش، وفصل موظفي الإخوان من الجهاز الإداري للدولة، وتعديل اللائحة الداخلية للمجلس، وتعديل الأحكام الخاصة بالقطن، وإقرار اتفاقيتين بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع شركات للبحث والتنقيب، والموافقة على منح إنشاء وتشغيل محطة بميناء الإسكندرية لشركة مساهمة مصرية.



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