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وزارة التعليم تنعى طالبة توفيت قبل بداية امتحان الفيزياء

السبت 24/يوليو/2021 - 02:51 م
بوابة الفجر
ريما خليفة
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نعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الطالبة منار محمد عبد الباقي بلجنة مدرسة نصر عبد الغفور الثانوية التابعة لإدارة منوف التعليمية بمحافظة المنوفية، بعدما فاضت روحها إلى خالقها قبل بداية امتحان مادة الفيزياء صباح اليوم. 

وأبلغت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، غرفة العمليات المركزية بالوزارة، أنه في تمام الساعة التاسعة وأربعين دقيقة صباح اليوم السبت الموافق 24 يوليو 2021 وأثناء دخول الطالبة المتوفية اللجنة أصيبت بحالة إغماء، وعلى الفور تعاملت الزائرة الصحية لإفاقتها وإجراء إسعافات أولية لها وتم استدعاء سيارة الإسعاف فورًا وانتقلت لمستشفى منوف العام لإسعاف الطالبة لكن فاضت روحها إلى خالقها إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

ونفت وزارة التربية والتعليم ما يتردد على بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن وفاة الطالبة بسبب صعوبة امتحان الفيزياء حيث إنها نقلت إلى المستشفى قبل الموعد المحدد لبدء اللجنة في الساعة العاشرة صباحًا.

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