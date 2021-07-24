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موعد مباراة الزمالك المقبلة فى الدوري الممتاز

السبت 24/يوليو/2021 - 02:59 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه نادي الزمالك نظيره نادي غزل المحلة يوم 3 أغسطس المقبل فى مباراة مؤجلة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.


ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين يوم 3 أغسطس المقبل فى تمام الساعة الساعة مساءا بتوقيت القاهرة على ستاد الإسكندرية.


وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة اون تايم سبورت المالكة لحقوق بث بطولة الدوري المصري الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.


يذكر أن نادي الزمالك يحتل صدارة ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز بعد مرور 22 جولة من عمر البطولة المحلية متفوقا على نظيره النادي الأهلي صاحب المركز الثاني فى جدول ترتيب البطولة.

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