لهذا السبب.. نانسي عجرم توجه رسالة شكر لجمهورها





وجهت الفنانة نانسي عجرم الشكر لجمهورها عبر موقع التغريدات القصيرة " تويتر"، بعد تجاوز كليب "سلامات" أكثر من 259 ألف مشاهدة، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



وكتبت نانسي تغريدة، وعلقت "سلامات لكل إنسان مصرّ يفتش على لحظة فرح رغم كل الصعوبات، سلامات لكل حد كتب وعلّق من لحظة صدور الكليب لهلق".



وتابعت: "سلامات وحب كتير، حب وشكر للكل دون إستثناء.. بتمنالكن نهار بيشبهكن، كله إيجابية وأمل"، معربةً عن سعادتها بإعجاب الجمهور بهذا الكليب.







يذكر أن أغنية "سلامات" من كلمات شادي نور، ألحان محمد يحيى، توزيع هادي شراره، ميكس وماستر إيلي بربر، إخراج سمير سرياني.