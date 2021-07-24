في اليوم الأخير من عطلة الأضحى.. زحام أمام سينمات وسط البلد في الإسكندرية

شهدت اليوم السبت سينمات وسط البلد في الإسكندرية زحام في اليوم الأخير لعطلة عيد الأضحى المبارك.

ويتنافس في عيد الأضحى المبارك أفلام"العارف"، "مش أنا"، " البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، المعروضة في السينمات الشهيرة في وسط البلد بالإسكندرية.

وفي ذات السياق، تشهد المحافظة سيولة مرورية اليوم السبت منذ الصباح الباكر، وذلك في اليوم الأخير من العطلة، عقب انقضاء أسبوع شهدت والشوارع والشواطئ زحام كبير من قبل المصطافين داخل المحافظة.

