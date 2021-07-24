Advertisements

في اليوم الأخير من عطلة الأضحى.. زحام أمام سينمات وسط البلد في الإسكندرية

السبت 24/يوليو/2021 - 03:16 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
Advertisements
شهدت اليوم السبت سينمات وسط البلد في الإسكندرية زحام في اليوم الأخير لعطلة عيد الأضحى المبارك.
ويتنافس في عيد الأضحى المبارك أفلام"العارف"، "مش أنا"، " البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، المعروضة في السينمات الشهيرة في وسط البلد بالإسكندرية.
وفي ذات السياق، تشهد المحافظة سيولة مرورية اليوم السبت منذ الصباح الباكر، وذلك في اليوم الأخير من العطلة، عقب انقضاء أسبوع شهدت والشوارع والشواطئ زحام كبير من قبل المصطافين داخل المحافظة.

أخبار تهمك

عاجل.. رامي رضوان يكشف عن حقيقة وفاة دلال عبدالعزيز

منذ حوالي 14 ساعة

حقيقة انقلاب موسيماني على كهربا بعد مباراة البنك الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي أم الزمالك.. تعرف على بطل الدوري حال التساوي في النقاط

منذ ساعة

عاجل.. نقابة المهن الموسيقية تستنكر تصريحات إيمان البحر دويش

منذ يوم

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يحسم صفقة إفريقية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. وفاة الشاعر فؤاد حجاج صاحب أغنية "حديث الصباح والمساء"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ضبط الطالب المسؤول عن تسريب امتحان الفيزياء

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. التعليم تعلق على وفاة طالبة خلال دخولها امتحان الفيزياء

منذ ساعتين و 6 دقيقة

ضياء السيد يوصي الأهلي بضم هذه الصفقة

منذ حوالي 16 ساعة

خاص - وفاء عامر تتخذ إجراءً حاسمًا ضد مديري صفحاتها الإلكترونية بعد شائعة وفاة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 12 ساعة

حتى لو الرصيد خلص.. أوقات لا يفصل فيها العداد مسبق الدفع (تعرف عليها)

منذ حوالي 5 ساعات

"كائن الهوهوز".. فتاة تيك توك جديدة وبلاغ إلى النائب العام

منذ ساعة و نصف

أول رد فعل من الأهلي على تصريحات موسيماني المثيرة

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ضد الأرجنتين

منذ ساعتين

كارتيرون يُقرر الإطاحة بثنائي الزمالك

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:53 ص

حتى لو الرصيد خلص.. أوقات لا يفصل فيها العداد مسبق الدفع (تعرف عليها)

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ضد الأرجنتين

01:30 م

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

12:13 ص

كارتيرون يُقرر الإطاحة بثنائي الزمالك

01:58 م

أول رد فعل من الأهلي على تصريحات موسيماني المثيرة

11:59 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان