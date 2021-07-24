النيابة تأمر بضبط وإحضار المتهمين بقتل شاب بأحد شوارع حلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية، بتكثيف جهود الأجهزة الأمنية في ضبط وإحضار المتهمين المشتبه بهم في واقعة العثورعلى جثة شاب مقتول في أول أيام عيد الأضحى، وملقى في أحدي شوارع منطقة حلوان.





وتلقى المقدم محمد السيسي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغا من الأهالي بمنطقة العزبة القبلية، مفاده العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة في الشارع، بدائرة القسم.



وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، وبالفحص أمكن تحديد هوية الضحية وتبين أنه يدعى "عاصم"، ومقيم بدائرة القسم، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.