ضرب ومنع من الدخول.. تعرف على التفاصيل الكامله لمشاجره حمو بيكا في مارينا





واعتدى الاثنان خلال الفيديو على بعضهما بالأحزمة وردد أحد الموجودين بأن حمو بيكا قد تعرض للضرب ويخشى النزول من السيارة، بينما ظهر في الفيديو نور التوت ومجموعة من الشباب.





واستمر الشجار بينهم ساعة ونصف وقال واحد من الجمهور:"قولناله لو ليك حق هتاخدوا بهدوء لكن مافيش فايدة ضرب وقلة أدب ويقولنا أنا هوريكوا هعمل إيه ده أنا حمو بيكا".





وأكد أنهم بعد التوجه إلى قسم الشرطة طلب منهم تعويض 300 ألف جنيهاً، وبعد مفاوضات من 150 ألف لـ70 ألف جنيهاً، أخذ المبلغ، مُضيفًا:" أول ما خد الفلوس بدأ يضحك في وشنا، بعدها خرج الطرفين من النيابة بالتراضي.





ويذكر أن أخر أعمال الفنان حمو بيكا أغنيه "وسع للبطل" وهي من كلمات إسلام كابونجا، ألحان وتوزيع فيجو الدخلاوي.

انتشر خلال الساعات الماضيه عبر مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو لمشاجرة بين مطربي المهرجانات حمو بيكا و نور التوت وأصدقائه بمنطقه الشاحل الشمالي.