إيران: قتيل و12 جريحا جراء شجار بالسكاكين والأسلحة البيضاء بكوردستان

أفادت وسائل إعلام إيرانية، بمقتل شخص وإصابة 12 آخرون على الأقل، جراء عراك بالسكاكين و الأسلحة البيضاء، في مستشفى كوثر بمدينة سنندج التابعة لمحافظة كوردستان بغرب البلاد.

وقع نزاع بين أهالي القريتين التابعتين لمحافظة كوردستان غرب إيران، حول امتلاك بعض العقارات وملكية أرض، ونتج عن ذلك العراك جرحى ونقل عدد من أهالي القريتين الجرحى إلى مستشفى كوثر في مدينة سنندج يوم الأربعاء، ليعود الشجار بالمستشفى مرة أخرى بالسكاكين والأسلحة البيضاء، حيث قتل شخص على الأقل وأصيب 12 آخرون بجروح.

وأعلن المدعي العام في مدينة سنندج أنه "تم اعتقال ستة متهمين في النزاع حتى الآن، ولا يزال التحقيق مستمر في الواقعة".