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اشتباه كورونا لأحد مراقبي لجان الثانوية العامة ببورسعيد

السبت 24/يوليو/2021 - 03:26 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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أعلنت غرفة العمليات المركزية، لامتحانات الثانوية العامة، اليوم السبت، الاشتباه في إصابة مراقب في بورسعيد  بفيروس كورونا، أثناء مراقبته لأحدى لجان امتحانات الثانوية العامة لمادة الفيزياء.


ونقل المراقب إلى مستشفى العزل التابعة لهيئة الرعاية الصحية، وتم سحب عينة لإجراء التحاليل لتأكد من حالة الاصابة أو الاشتباه، وذلك قبل عمل مسحة للتأكد من سلبية أو إيجابية الإصابة.


وكانت غرفة العمليات المركزية، قد صرحت باجراء امتحان مادة الفيزياء للشعبة العلمية في 3 ساعات، وبلغ إجمالي عدد الطلاب المستهدفين 2738 طالبا وطالبة، وغاب عن الامتحان 10 طلاب، ولم يم رصد حالات كورونا ‏بين الطلاب.

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