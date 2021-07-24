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صحة كفر الشيخ: الكشف على 3946 مريضا بمستشفى الجلدية خلال أسبوع

السبت 24/يوليو/2021 - 03:27 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، إن مستشفى الجلدية بكفر الشيخ قامت بتوقيع الكشف الطبي على عدد 3946 مواطن خلال الفترة من 10 يوليو إلي 15 يوليو 2021م، كما قامت بتوقيع الكشف الإقتصادي على عدد 136 مريض.

وأضافت وكيلة وزارة الصحة، أن صيدلية المستشفى قامت بتوفير بعض الأدوية الهامة مثل دواء الديكالديرم الذي يستخدم لعلاج مرض الصدفية والبهاق وذلك لكونه آمن وفعال، كما قامت صيدلية نفقة الدولة بصرف 16 قرار علاج على نفقة الدولة خلال نفس الفترة وقامت صيدلية المعمل بعمل تركيبات لعلاج عدة أمراض مثل الأمراض الفطرية والصدفية والبهاق.

وأشارت الدكتورة سوسن سلام، إلي أن قسم التحاليل بالمستشفى قد قام بعمل 58 تحليل تنوع بين تحليل بول وبراز وتحليل هيموجلوبين، وقام القسم الداخلي بالمستشفى بمتابعه 3 حالات لشمانيا وصدفية، مؤكدة أنه تم صرف علاج شهري لعدد 45 مريض متردد للجذام، وقام قسم الأشعة بعمل 245 حالة بجلسات الناروباند، كما تم عمل 200 حالة كي بالتبريد لمرض السنط وعين السمكة والزوائد الجلدية، وأن مستشفى الجلدية تمارس دورا هاما في المنظومة العلاجية بكفرالشيخ وأشارت بمجهودات الفريق الطبي بالمستشفى كما حثتهم إلى بذل مزيد من الجهد لخدمة المواطنين.

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