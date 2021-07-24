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ننشر مواعيد عمل البنوك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى

السبت 24/يوليو/2021 - 03:00 م
بوابة الفجر
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يعاود القطاع المصرفي المصرفي المصري العمل بكامل طاقته، بدءا من غدا الأحد، بدءًا من الثامنة والنصف صباحًا حتى الثالثة عصرًا بالنسبة للعملاء، ومن الثامنة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا للعاملين في البنوك. 

وتقرَّر تعطيل العمل بكل البنوك العاملة في مصر اعتبارًا من الاثنين الموافق 19 يوليو 2021، لتنتهي اليوم الخميس الموافق 22 يوليو 2021، على أن يكون موعد استئناف العمل بالبنوك صباح يوم الأحد الموافق 25 يوليو 2021.

ويعمل بالقطاع المصرفي المصري نحو 38 بنكًا، ويمتلك البنك الزراعي المصري أكبر عدد فروع تتجاوز نحو 1200 فرع على مستوى أنحاء الجمهورية، يليه بنك مصر الذي يمتلك أكثر من 700 فرع، ثم البنك الأهلي المصري بعدد يجاوز 544 فرعًا.


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