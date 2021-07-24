موعد أولى مواجهات يوفنتوس في الدوري الإيطالي الجديد

فتتح فريق يوفنتوس بقيادة مدربه أليجري مشواره في بطولة الدوري الإيطالي للموسم المقبل، بمواجهة فريق يأودينيزي، يوم 22 أغسطس القادم على ملعب الأخير.









وستقام المباراة بين فريقي يوفنتوس وأودينيزي في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعةىالثلنتة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.









ويسعى فريق يوفنتوس بقيادة مدربه العائد مجددا ماسيمليانو أليجري، لتحقيق الألقاب هذا الموسم، خاصة في ظل خسارة الفريق لبطولتي الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.