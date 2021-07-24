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في 8 خطوات.. كيف تستفيد من برنامج المنح الجامعية الذي أعلنته "التعليم"؟

السبت 24/يوليو/2021 - 03:35 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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أعلنت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، عن برنامج المنح الجامعية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وأكدت الوزارة أن البرنامج يقدم عددًا من الفرص لمنح دراسية جامعية لمدة 4 أو 5 سنوات قد يسبقها سنة تمهيدية، وذلك في حالة التحاق الطالب بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أو مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، لما يقرب من 140 طالبا وطالبة، في العام الدراسي الجامعي 2021 - 2022، وذلك للحصول على شهادة البكالوريوس أو الليسانس في عدد من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، وسوف يتم اختيارهم بناءً على مدى قوة وجودة استمارة التقديم بعد استيفائهم لمعايير القبول.

وأوضحت الوزارة أن آخر موعد للتقديم لبرنامج المنح الجامعية هو يوم 10 أغسطس 2021.

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" خطوات التقديم لبرنامج المنح الجامعية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية:

1- اضغط على الرابط (https:bit.lyبرنامج_المنح_الجامعية_2) للدخول على صفحة البرنامج.
2- قم بقراءة الأسئلة المتكررة بعناية قبل التقدم للمنحة.
3- قم بالضغط على رابط التسجيل بالمنحة.
4- قم بملء جميع البيانات المطلوبة، وإرفاق كل الوثائق المطلوبة باستمارة التسجيل.
وعند الإعلان الرسمي عن نتيجة الثانوية العامة، اتبع الآتي:
5- قدم مستندا رسميا لنتيجة الثانوية العامة، خلال 48 ساعة من الإعلان الرسمي للنتيجة، عن طريق البريد الإلكتروني، على أن يكون الإيميل المرسل مكتوبا كما يلي: (نتيجة ثانوية عامة 2020 2021 + الرقم القومي للطالب)، ويجب أن تتحقق من شروط القبول في الجامعة والكلية التي تفضله، وأن تستأنف عملية التنسيق والتقديم في الجامعات.
6- يجب أن يحتوي الإيميل على: اسم الطالب بالكامل، والرقم القومي للطالب، والمحافظة، والمستند الدال على نتيجة الثانوية العامة الخاصة بالطالب.
7- سيتم التواصل مع المتقدمين الذين حصلوا على ترتيب متقدم بعد مراجعة الاستمارات لتحديد موعد للمقابلة الشخصية.
8- قم بزيارة الأسئلة المتكررة إذا كان لديك سؤال، أو التواصل عبر البيد الإلكتروني ([email protected]).


شروط التقديم في برنامج المنح الجامعية:
- أن يكون الطالب مصري الجنسية.
- أن يكون الطالب مقيدًا في إحدى المدارس الحكومية أوالتجريبية المصرية أو إحدى مدارس STEM طوال سنوات المرحلة الثانوية.
- الحصول على شهادة إتمام الثانوية العامة في العام الدراسي 2020 - 2021، بمجموع لا يقل عن 85% من المدارس الحكومية أو التجريبية أو ما يعادلها من إحدى مدارس STEM من الدور الأول.
- أن يكون الطالب خريج شعبة علمي علوم أو علمي رياضة فقط.
- يتم قبول طلاب الشعبة الأدبية من الطلاب ذوى الإعاقة فقط.
- تقديم جميع المستندات المطلوبة التى تثبت الحالة المادية للأسرة.
- المشاركة الفعالة في أنشطة غير دراسية لا صفية مثل التنمية المجتمعية والخدمة العامة.
- التمتع بشخصية ذات صفات قيادية.
- بالنسبة لذوى الإعاقة، يجب الإلمام بالحد الأدنى من المعرفة بالتكنولوجيا المساعدة للتعلم وتقديم مستند التقييم التعليمي والنفسي.

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