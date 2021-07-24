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إزالة 10 حالات تعد في المهد ببني سويف.. والمحافظ: الحملات مستمرة (صور)

السبت 24/يوليو/2021 - 03:37 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على ضرورة مواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة والمخلفات على مستوى مراكز ومدن المحافظة،، وتفعيل غرفة العمليات بديوان عام المحافظة والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات والوحدات المحلية لمتابعة أية شكاوى والعمل على التدخل السريع لحلها،ووفق خطة محكمة ومحددة للتعامل مع كافة المواقف والمشاكل في القطاعات الخدمية

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير حماية الأراضى والذي عرضه المهندس عمر حسن وكيل وزارة الزراعة،وتضمن الإشارة إلى أنه قد تم " أمس الجمعة واليوم السبت"إزالة10 حالات تعد"في المهد" على مساحة 10 قراريط تقريبًا،بواقع 9 حالات بمركز الواسطى وحالة واحدة بمركز بني سويف، وبالتنسيق بين الوحدات المحلية والجهات الأمنية وحماية الأراضى بمديرية الزراعة

وقد شدد المحافظ على أهمية واستمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فورًا، مع استمراررفع درجة الاستعداد القصوى،ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لضمان عدم استغلال أيام أجازة العيد بالتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة
إزالة 10 حالات تعد في المهد ببني سويف.. والمحافظ: الحملات مستمرة (صور)
إزالة 10 حالات تعد في المهد ببني سويف.. والمحافظ: الحملات مستمرة (صور)
إزالة 10 حالات تعد في المهد ببني سويف.. والمحافظ: الحملات مستمرة (صور)
إزالة 10 حالات تعد في المهد ببني سويف.. والمحافظ: الحملات مستمرة (صور)
إزالة 10 حالات تعد في المهد ببني سويف.. والمحافظ: الحملات مستمرة (صور)
إزالة 10 حالات تعد في المهد ببني سويف.. والمحافظ: الحملات مستمرة (صور)

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