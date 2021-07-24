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كريم فهمي يشارك جمهوره بصورته مع والدته في الساحل الشمالي

السبت 24/يوليو/2021 - 03:38 م
بوابة الفجر
أروى حمدي
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يحرص الفنان كريم فهمي على التفاعل الدائم مع جمهوره، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر كريم صوره جديده له برفقة والدته أثناء قضاءه عطلته الصيفية في الساحل الشمالي، وعلق عليها قائلاً:" صباح الفل".


والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان كريم فهمي السينمائية فيلم"ديدو" وهو بطولة حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد ثروت، ومن إخراج عمرو صلاح، تأليف كريم فهمي.

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