توزيع 68 مليون جرعة من لقاحات كورونا في فرنسا

قالت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم السبت، إنه تم حتى الآن توزيع 68 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في البلاد.

ووفقًا لبيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، يُقدر متوسط معدل التطعيم في فرنسا بـ702 ألف و788 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يُتوقع أن تستغرق فرنسا شهرا واحدا لتطعيم 75 من سكانها بلقاح من جرعتين. وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في فرنسا قبل نحو 29 أسبوعًا.

وأشارت السلطات الصحية الفرنسية، إلى أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد وصل إلى 6 ملايين حالة، وعدد الوفيات إلى 111 ألفاً و749 حالة.

وسجلت السلطات الصحية الفرنسية، أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو عام و26 أسبوعًا.