Advertisements

منافذ شركات الاتصالات تواصل استقبال المواطنين بعد انقضاء الإجازة

السبت 24/يوليو/2021 - 03:37 م
بوابة الفجر
Advertisements

تواصل منافذ وفروع شركات الاتصالات الانتظام استقبال المواطنين، بعد أن دامت إجازة عيد الأضحى ليوم واحد فقط.

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أصدر  تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور خلال فترة عيد الأضحى المبارك، حيث كانت تلك المنافذ في إجازة رسمية خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو 2021.

 وعاودت العمل  اعتباراً من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك طبقًا للمواعيد المحددة مسبقًا وهي:  طوال أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً، عدا يوم الخميس من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً، ويوم الجمعة من الساعة الثانية ظهراً وحتى الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً.

أخبار تهمك

عاجل.. نقابة المهن الموسيقية تستنكر تصريحات إيمان البحر دويش

منذ يوم

حقيقة انقلاب موسيماني على كهربا بعد مباراة البنك الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي أم الزمالك.. تعرف على بطل الدوري حال التساوي في النقاط

منذ ساعة و نصف

خاص - وفاء عامر تتخذ إجراءً حاسمًا ضد مديري صفحاتها الإلكترونية بعد شائعة وفاة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 13 ساعة

كارتيرون يُقرر الإطاحة بثنائي الزمالك

منذ ساعتين

عاجل.. وفاة الشاعر فؤاد حجاج صاحب أغنية "حديث الصباح والمساء"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

منذ حوالي 16 ساعة

"كائن الهوهوز".. فتاة تيك توك جديدة وبلاغ إلى النائب العام

منذ أقل من ساعتين

ضياء السيد يوصي الأهلي بضم هذه الصفقة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. رامي رضوان يكشف عن حقيقة وفاة دلال عبدالعزيز

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يحسم صفقة إفريقية

منذ حوالي 14 ساعة

حتى لو الرصيد خلص.. أوقات لا يفصل فيها العداد مسبق الدفع (تعرف عليها)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. التعليم تعلق على وفاة طالبة خلال دخولها امتحان الفيزياء

منذ ساعتين و 31 دقيقة

أول رد فعل من الأهلي على تصريحات موسيماني المثيرة

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ضد الأرجنتين

منذ ساعتين و 29 دقيقة

الأهلي يتحرك لتجديد عقد موسيماني

منذ أقل من نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:53 ص

حتى لو الرصيد خلص.. أوقات لا يفصل فيها العداد مسبق الدفع (تعرف عليها)

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ضد الأرجنتين

01:30 م

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

12:13 ص

كارتيرون يُقرر الإطاحة بثنائي الزمالك

01:58 م

أول رد فعل من الأهلي على تصريحات موسيماني المثيرة

11:59 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان