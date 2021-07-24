منافذ شركات الاتصالات تواصل استقبال المواطنين بعد انقضاء الإجازة





تواصل منافذ وفروع شركات الاتصالات الانتظام استقبال المواطنين، بعد أن دامت إجازة عيد الأضحى ليوم واحد فقط.





وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أصدر تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور خلال فترة عيد الأضحى المبارك، حيث كانت تلك المنافذ في إجازة رسمية خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو 2021.





وعاودت العمل اعتباراً من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك طبقًا للمواعيد المحددة مسبقًا وهي: طوال أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً، عدا يوم الخميس من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً، ويوم الجمعة من الساعة الثانية ظهراً وحتى الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً.



