الجمهور يسخر من حسن شاكوش بعد تقليده لمحمد رمضان

سخر الجمهور من مطرب المهرجانات حسن شاكوش، بعد نشره صورة مع أسد مقلدًا محمد رمضان



نشر شاكوش صورة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلق عليها قائلًا: "أنا على وضعي".





وكانت تعليقات الجمهور :"متخليك نفسك"، "يلاش أحسن نمبر، وأن يطلع بكرا كليب يلقح عليك أنك قلدته"، "لا تفكر حالك محمد رمضان".



يذكر أن أخر أعمال حسن شاكوش أغنيته "حبيتي" مع ياسمين رئيس، حيث احتلت المركز الأول، وتخطت 50 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يويتوب" وهي من كلمات محمد غباشي ومصطفى الجن، وألحان حسن شاكوش وتوزيع إسلام ساسو.