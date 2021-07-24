برلمانية عن حوار الرئيس مع مجند: "جابر الخواطر.. داعم الغلابة"





وأكدت عبد العظيم أن ذلك التصرف من الرئيس ليس بجديد عليه فهو دائما جابرًا للخواطر، وداعمًا للغلابة، والرئيس الإنسان".



وأكدت أن هذه المواقف المكررة للرئيس مع المواطنين والتي نشاهدها جميعا تعطي الانطباع عن مبدأه مع المصريين البسطاء، وهو أن الإنسانية على رأس أولوياته منذ أن تولى سدة الحكم، حتى أصبح مصدر دعم للصغير قبل الكبير.





وكما معروف أن الرئيس السيسي أثناء تفقده الأعمال الإنشائية جولاته المكررة لتطوير الطرق والمحاور والكباري يحرص على الاطمئنان على صحة العاملين في المواقع المختلفة، والاستماع لآرائهم.



علقت الدكتورة ميرفت عبد العظيم عضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم على تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للرئيس عبد الفتاح السيسي يقود دراجته ويستمع إلى مطالب أحد المجندين وأجرى الرئيس حوارا مع المجند للتعرف على أحواله والاستماع إلى مطالبه.