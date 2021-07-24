رئيس الوزراء العراقي يعلن القبض على منفذي تفجير مدينة الصدر

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، القبض على منفذي تفجير مدينة الصدر، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي سايق آخر، أحبطت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الأحد، محاولة لتفجير أبراج لنقل الطاقة الكهربائية في محافظة نينوى شمالي البلاد.

وأصدرت الهيئة، بيانًا قالت فيه إن "قوة من اللواء 25 أحبطت محاولة لعناصر داعش لتفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية جنوب محافظة نينوى".

وأضاف البيان، أن "القوة عثرت خلال العملية على ثلاث عبوات ناسفة محلية الصنع كانت معدة لتفجير برج لنقل الطاقة الكهربائية".