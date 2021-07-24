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رئيس الوزراء العراقي يعلن القبض على منفذي تفجير مدينة الصدر
السبت 24/يوليو/2021 - 03:55 م
وكالات
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أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، القبض على منفذي تفجير مدينة الصدر، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.
وفي سايق آخر، أحبطت هيئة الحشد الشعبي
في العراق، اليوم الأحد، محاولة لتفجير أبراج لنقل الطاقة الكهربائية في محافظة نينوى
شمالي البلاد.
وأصدرت الهيئة، بيانًا قالت فيه إن
"قوة من اللواء 25 أحبطت محاولة لعناصر داعش لتفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية
جنوب محافظة نينوى".
وأضاف البيان، أن "القوة عثرت خلال
العملية على ثلاث عبوات ناسفة محلية الصنع كانت معدة لتفجير برج لنقل الطاقة الكهربائية".
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