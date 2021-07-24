محافظ البحر الأحمر يلبي مطالب أهالي رأس غارب

افتتح اللواء حامد أحمد رئيس مدينة رأس غارب كورنيش المدينة، تلبية لمطالب الأهالي وذلك خلال زيارته محافظ البحر الأحمر للمدينة الشهر الماضي.



وقال حسين فرج رئيس مجلس إدارة جمعية حماية البيئه برأس غارب ان الكورنيش هو المتنفس والمتنزهة الوحيد لجميع الأسر في مدينة رأس غارب والذي يعتبر من أجمل المناطق بالمدينة التي يتجمع فيها الأسر طول العام وخاصة في رمضان والأعياد.



وأضاف رئيس جمعية حماية البيئة بأن مسئولي المدينه تسعى جاهدا في توفير الراحة والرفاهية لاهالي المدينه وعلى رأس تلك المنظومة اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر واللواء حامد رئيس المدينة الذي لا يدخر جهدا في توفير الخدمات المدينه في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.



وطالب رئيس جمعية حماية البيئة برأس غارب اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر توجيه للمسئولين بإصدار تراخيص للكافتيريات ومحلات تجارية ليصبح المكان مؤهل وبه جميع احتياجات المواطنين، وذلك لخلق فرص عمل لشباب المدينة.