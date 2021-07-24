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موعد مباراة الاهلي والإنتاج الحربي في الدوري المصري

السبت 24/يوليو/2021 - 03:59 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة قوية ضد فريق الانتاج الحربي غدا الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2020 – 2021.


الأهلي يدخل المباراة وفي جعبته 52 نقطة ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز، خلف الزمالك متصدر الترتيب برصيد 61 نقطة، بينما يتذيل الإنتاج الحربي جدول البطولة برصيد 19 نقطة.


وتقام مباراة الأهلي مع الانتاج الحربي في تمام السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على استاد (الأهلي WE السلام) ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.


وتذاع مباراة الأهلي مع الانتاج الحربي عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي.

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