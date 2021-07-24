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دياب يكشف سبب ابتعاده عن الغناء ويُعلق: نصر محروس منعني زي كل المطربين

السبت 24/يوليو/2021 - 04:03 م
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كشف الفنان دياب عن سبب ابتعاده عن الغناء، مُشيراً إلى أنه لديه مشكلة مع شركة فري ميوزك كالعادة، وأن المنتج نصر محروس قد رفع عليه قضية مثلما رفع قضايا على كل الفنانين الذين تعاملوا معه. 

وقال دياب في تصريحات صحفية له أنّه يثق في عدالة القضاء المصري، مُضيفًا:"القضاء هيقول كلمته ونكمل أكل عيشنا تاني بإذن الله، وأنا عندى ثقة كبيرة في القضاء المصري". 

وصرح الفنان دياب، أنّ المنتج نصر محروس، وراء غيابه عن الغناء: "هو اللي معطلني عن الغنا مش أي حاجة تانية" موضحا أنّه لا يوجد مطرب عمل مع شركة فري ميوزك ولم يحدث بينهما مشكلات: "هو تقريبا مفيش حد اشتغل مع أستاذ نصر معملش مشاكل معاه فربنا يهدي"


وشارك الفنان دياب في سباق رمضان الماضي 2021، بمسلسل نسل الأغراب، الذي شارك في بطولته أمام الفنانين، أحمد السقا، أمير كرارة، فردوس عبدالحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، وسلوى عثمان، وعدد آخر من الفنانين.

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