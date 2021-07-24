إزالة عدد من التعديات على الأراضي الزراعية بالمنيا

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط عدد من التعديات على الأراضي الزراعية، حيث تم إيقاف وفك شدة خشبية لدور ثاني علوي، وإزالة فى المهد لتعدي علي أرض زراعية بمساحة واحد قيراط، وذلك بقرية طحا الأعمدة.

كما تم إزالة في المهد علي مساحة 60 متر بقرية الإعتزاز، بالإضافة إلي فك أعمال شدة خشبية بقرية الحتاحتة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.





تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف، والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ويأتي ذلك في إطار جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا، التصدي للتعديات علي الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، والبناء العشوائي والمخالف،