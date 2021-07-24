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إزالة عدد من التعديات على الأراضي الزراعية بالمنيا
السبت 24/يوليو/2021 - 04:07 م
أحمد الخميسي _ ربيع المقرحي
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أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط عدد من التعديات على الأراضي الزراعية، حيث تم إيقاف وفك شدة خشبية لدور ثاني علوي، وإزالة فى المهد لتعدي علي أرض زراعية بمساحة واحد قيراط، وذلك بقرية طحا الأعمدة.
كما تم إزالة في المهد علي مساحة 60 متر بقرية الإعتزاز، بالإضافة إلي فك أعمال شدة خشبية بقرية الحتاحتة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
ويأتي ذلك في إطار جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا، التصدي للتعديات علي الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، والبناء العشوائي والمخالف، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف، والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
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