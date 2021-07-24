Advertisements

إزالة عدد من التعديات على الأراضي الزراعية بالمنيا

السبت 24/يوليو/2021 - 04:07 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي _ ربيع المقرحي
Advertisements
أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط عدد من التعديات على الأراضي الزراعية، حيث تم إيقاف وفك شدة خشبية لدور ثاني علوي، وإزالة فى المهد لتعدي علي أرض زراعية بمساحة واحد قيراط، وذلك بقرية طحا الأعمدة. 

كما تم إزالة في المهد علي مساحة 60 متر بقرية الإعتزاز، بالإضافة إلي فك أعمال شدة خشبية بقرية الحتاحتة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ويأتي ذلك في إطار جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا، التصدي للتعديات علي الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، والبناء العشوائي والمخالف، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف، والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر المنيا التعديات الزراعية

أخبار تهمك

مفاجأة.. الأهلي يحسم صفقة إفريقية

منذ حوالي 15 ساعة

حتى لو الرصيد خلص.. أوقات لا يفصل فيها العداد مسبق الدفع (تعرف عليها)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نقابة المهن الموسيقية تستنكر تصريحات إيمان البحر دويش

منذ يوم

كارتيرون يُقرر الإطاحة بثنائي الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد فعل من الأهلي على تصريحات موسيماني المثيرة

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على آخر تطورات صفقة سفيان رحيمي

منذ 35 دقيقة

ضياء السيد يوصي الأهلي بضم هذه الصفقة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. وفاة الشاعر فؤاد حجاج صاحب أغنية "حديث الصباح والمساء"

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ضد الأرجنتين

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة انقلاب موسيماني على كهربا بعد مباراة البنك الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي أم الزمالك.. تعرف على بطل الدوري حال التساوي في النقاط

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. رامي رضوان يكشف عن حقيقة وفاة دلال عبدالعزيز

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأهلي يصدم موسيماني بهذا القرار

منذ حوالي 22 ساعة

"كائن الهوهوز".. فتاة تيك توك جديدة وبلاغ إلى النائب العام

منذ حوالي 3 ساعات

خاص - وفاء عامر تتخذ إجراءً حاسمًا ضد مديري صفحاتها الإلكترونية بعد شائعة وفاة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط: حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي وأعمال البناء المخالف (صور)

إزالة ٧٠ حالة تعدي في المهد أثناء فترة إجازات عيد الفطر في الغربية (صور)

إزالة ١٢ حالة تعدي في المهد على الارض الزراعية خلال ٢٤ ساعة في الغربية (صور)

إزالات فورية في المهد لـ 5 حالات تعدي وبناء مخالف بدون ترخيص في سوهاج

إزالة 5 حالات تعدى على الأراضي الزراعية بمركز سمالوط

حملات مكثفة للتعامل الفوري لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي للبناء المخالف في الدقهلية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:13 ص

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

حتى لو الرصيد خلص.. أوقات لا يفصل فيها العداد مسبق الدفع (تعرف عليها)

10:53 ص

تعرف على آخر تطورات صفقة سفيان رحيمي

04:30 م

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ضد الأرجنتين

01:30 م

خاص - وفاء عامر تتخذ إجراءً حاسمًا ضد مديري صفحاتها الإلكترونية بعد شائعة وفاة دلال عبد العزيز

03:13 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان