تنفيذ عدد من الإزالات لمباني بقرى ومراكز الفيوم (صور)



وإزالة تعد على مساحة 12سهم بناحية قرية كفور النيل بحضور المهندس محمد حسين رئيس الوحده المحليه بناحية قرية كفور النيل والمهندس سيد احمد رئيس حماية الأراضي بالإدارة الزراعية والمهندس جمال عبد الحليم حماية الأراضي والمهندس صلاح الدين مدير الجمعية الزراعية بناحية قرية البسيونيه والمهندس حمدي حلمي القسم الهندسي بالوحدة المحلية والمهندس عبد الشافعي القسم الهندسي بالوحدة



وايضا قامت الإدارة الزراعية بمركز سنورس بقيادة المهندس أحمد عبد الحفيظ مدير الإدارة بالتنسيق مع المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس بتنفيذ إزالة حالة تعدي بالبناء علي الارض الزراعية بقرية ترسا سنورس علي مساحه 100متر تقريبا بحضور عبد الحميد فرج رئيس الوحدة، ومحمود الشيخ رئيس قسم التنظيم ومدير الجمعية الزراعية بترسا.



قال الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، إن أجهزة المديرية والمحليات واصلت جهودها فى تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على الأراضى الزراعية وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدي بحسم لحالات الإستيلاء والتعدى والبناء على الأراضي الزراعية والعمل على سرعة استردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون، والتصدي لمحاولات البعض لإستغلال ايام الإجازاتوأشار وكيل الوزارة بالمتابعة المستمره ومجهودات جهاز الحماية بقيادة المهندس علي مسعد مدير عام الحماية بالتنسيق مع مديري الادارات الزراعية والوحدات المحلية بتنظيم حملات لازالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وتبليغ غرفة العمليات المركزية بالمديرية يوم بيوم حتى نهاية إجازة عيد الأضحى المباركخلال ذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز طامية بقيادة المهندس عماد محمود الحداد وكيل الإدارة بالتنسيق مع المحاسب ياسر جمعة رئيس مركز ومدينة طامية بتنفيذ ازالة فورية لتعد على الأراضي الزراعيه بناحية قصر رشوان بمساحه ٨٥ متر وذلك بحضور المهندس عرابي يماني رئيس قسم حماية الأراضي بالإدارة والمهندس حمدي احمد مدير جمعية قصر رشوان والأستاذ ناجي رئيس الوحدة المحلية بناحية قصر رشوان والأستاذ سيد سكرتير الوحدةوأزالت الإدارة الزراعية بمركز إطسا بقيادة المهندس ماهو ابورحيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الاستاذ خالد فراج رئيس مركز ومدينة اطسا تعد آخر على الأراض الزراعية على مساحه 2 قيراط بناحيه جمعيه منيا الحيط وجمعيه دفنو تابع مركز اطسا بحضور المهندس محمد عبد الحافظ رئيس قسم حماية الأراضي والاستاذ هاني محمد مسؤال حماية الأراضي بمجلس المدينه ومديري الجمعيات الزراعيةفيما أزالت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بقيادة المهندس محمود إسماعيل مدير الإدارة بالتنسيق مع المحاسب أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم التعدى الواقع على مساحة قيراطين سور من جانب واحد مباني م كامله على مساحة 8سهم بناحية قرية البسيونية.