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اليمن .. القاضي شاكر محفوظ بنش يؤكد عدم الاستجابة للرؤية المقدمة من نادي القضاة الجنوبي

السبت 24/يوليو/2021 - 04:14 م
بوابة الفجر
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قال المتحدث الرسمي لنادي القضاة الجنوبي شاكر محفوظ بنش بإنه مضى شهر من عدم الاستجابة للرؤية المقدمة من نادي القضاة الجنوبي، من اجتماع رؤساء الهيئات القضائية في محافظات الجنوب بشأن وضع الترتيبات لإدارة شئون السلطة القضائية في المحافظات بعيداً عن إدارة مجلس القضاء الأعلى. 

 

وأضاف بنش في بيان قائلاً : وهاهو الموعد قد اقترب وترتيبات ذلك تسير نحو البدء في التنفيذ.

 

وكان قد أرسل نادي القضاء الجنوبي رسالة هامه وعاجلة وجهها الى رئيس مجلس القضاء الاعلى ، طالب من المجلس بتوقيف القاضي حمود الهتار رئيس المحكمة العليا، ورفع الحصانه عنه فيما اذا تبين أن في أفعاله ما يشكل جرائم يعاقب عليها  القانون.

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