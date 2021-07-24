خام برنت يسجل 74.10 دولار اليوم السبت

سجلت أسعار النفط 74.10 دولار للبرميل، وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت أمس الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72.07دولار للبرميل .

وكان كبار منتجي النفط قد اتفقوا في اجتماع لمنظمة "أوبك"، الأحد الماضي، على زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر اعتبارا من أغسطس المقبل،وأكدت الدول الأعضاء في "أوبك"، خلال مؤتمر صحفي تمديد اتفاقية إنتاج النفط حتى نهاية 2022 بدلا من أبريل المقبل، كما أكد بيان صادر عن المجتمعين "التخطيط لإنهاء التخفيضات بالكامل بحلول سبتمبر 2022 إذا سمحت ظروف السوق بذلك".