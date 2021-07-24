Advertisements

بعد حالات غرق متكررة.. المصايف تحذر من البحر وتحدد ألوان الرايات

السبت 24/يوليو/2021 - 04:26 م
بوابة الفجر
فيروز حسني
Advertisements
مع انتشار حالات الغرق المستمرة خلال عيد الأضحى المبارك والتي وصل عدد ضحاياها لـ ١٢ غريق على مستوى محافظة الإسكندرية، حذرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف رواد الشواطئ من نزول البحر لليوم الثاني على التوالي بسبب إرتفاع الأمواج.

التحذير من النزول إلى البحر
ونوهت على صفحتها الرسمية أنه نظرًا لإستمرار سوء حالة البحر وارتفاع الأمواج لليوم الثاني على التوالي، نكرر على حضراتكم تحذيراتنا بتوخي الحيطة والحذر وعدم التوغل في مياه البحر، والإكتفاء بالتواجد بالمناطق قرب رمال الشاطئ لتجنب تيارات السحب ويفضل إرتداء لايف جاكت.

و أكدت على تجنب ركوب "البدالات" بشكل نهائي، وإستمرار خطورة النزول في الشواطئ المفتوحة ذات المواجهات الواسعة مثل شواطئ العجمي، وكذلك تجنب مخالفة نزول مياه البحر بعد الغروب والتي تشكل خطرا داهما عليكم لانعدام الرؤية.

وتابعت نرجو الإستجابة لتعليمات فرق الإنقاذ بشكل تام حفاظًا على حياتكم، وإخلاء مياه البحر في الوقت الذي يطلب منكم ذلك.

ألوان رايات البحر الثلاثة
وحددت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف معنى الـ ٣ ألوان للرايات الموجودة في البحر، والأخضر يعني أن حالة البحر آمنه وتسمح بالنزول للمياه.

و"الأصفر" يعني أن حالة البحر غير مستقرة نسبيا وتسمح بالنزول ولكن مع أخذ الحذر، و"الأحمر" يعني تحذير وخطورة وحالة البحر لا تسمح بنزول المياه خاصة إذا كنت لا تجيد السباحة ويفضل الإلتزام بالمساحة المحددة للسباحة حتى وإن كنت تجيد السباحة.

جدير بالذكر أنه تم تغير ألوان الرايات حيث حل اللون الأخضر محل اللون الأبيض واللون الأحمر محل اللون الأسود.

وتابعت نتمنى من الجميع الإلتزام بتعليمات البحر وألوان الرايات المرفوعة وكما نتمنى للجميع السلامة.

"شواطئ الإسكندرية ترفع الراية الحمراء"

جدير بالذكر أن شواطئ الاسكندرية رفعت الرايات الحمراء أمس الجمعة،بسبب سرعة الرياح وارتفاع الأمواج، وأوضح اللواء "جمال رشاد" رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن شواطئ الإسكندرية رفعت الرايات الحمراء تحذيرًا للمواطنين من خطورة النزول للمياه البحر، وتم التشديد على رفع درجة الاستعداد لدى عمال أبراج المراقبة وتكثيف تواجد الغطاسين، مع عدم تشغيل البدالات نهائيًا.

وأشار إلى أنه تم الإستعانة بمعدات الجيت سكي للمساعدة فى عمليات الإنقاذ السريع. وكذلك المرور بين الرواد وتوعيتهم بخطورة النزول فى غير الأماكن المحددة للسباحة.

"الأرصاد تحذر من ارتفاع الأمواج.. والمحافظة ترفع درجة الإستعداد القصوى"

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من إرتفاع الأمواج، وأصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعليماته برفع درجة الإستعداد القصوى بالشواطيء وإتخاذ إجراءات صارمة مع مستأجري الشواطىء خلال فترات إرتفاع الأمواج بالبحر وسرعة الرياح، للحفاظ على أرواح المصطافين.

هذا وتهيب محافظة الإسكندرية السادة المصطافين والرواد في الشواطىء المفتوحة الإلتزام بجميع تعليمات المنقذين وعدم تجاوز المساحة المحددة للسباحة.

رياح شديدة وأمواج عالية
وأكد "إيهاب المالحي" رئيس فريق غواصين الخير، أن الرياح بدأت تشتد خاصة في الإسكندرية، كذلك ارتفاع منسوب البحر منذ اليوم الأول لعيد الأضحى، مما سبب حالات الغرق.

بعد حالات غرق متكررة.. المصايف تحذر من البحر وتحدد ألوان الرايات
بعد حالات غرق متكررة.. المصايف تحذر من البحر وتحدد ألوان الرايات
بعد حالات غرق متكررة.. المصايف تحذر من البحر وتحدد ألوان الرايات
بعد حالات غرق متكررة.. المصايف تحذر من البحر وتحدد ألوان الرايات
بعد حالات غرق متكررة.. المصايف تحذر من البحر وتحدد ألوان الرايات
بعد حالات غرق متكررة.. المصايف تحذر من البحر وتحدد ألوان الرايات
بعد حالات غرق متكررة.. المصايف تحذر من البحر وتحدد ألوان الرايات
بعد حالات غرق متكررة.. المصايف تحذر من البحر وتحدد ألوان الرايات
بعد حالات غرق متكررة.. المصايف تحذر من البحر وتحدد ألوان الرايات
بعد حالات غرق متكررة.. المصايف تحذر من البحر وتحدد ألوان الرايات
بعد حالات غرق متكررة.. المصايف تحذر من البحر وتحدد ألوان الرايات
بعد حالات غرق متكررة.. المصايف تحذر من البحر وتحدد ألوان الرايات
بعد حالات غرق متكررة.. المصايف تحذر من البحر وتحدد ألوان الرايات
بعد حالات غرق متكررة.. المصايف تحذر من البحر وتحدد ألوان الرايات
بعد حالات غرق متكررة.. المصايف تحذر من البحر وتحدد ألوان الرايات
بعد حالات غرق متكررة.. المصايف تحذر من البحر وتحدد ألوان الرايات
بعد حالات غرق متكررة.. المصايف تحذر من البحر وتحدد ألوان الرايات
بعد حالات غرق متكررة.. المصايف تحذر من البحر وتحدد ألوان الرايات
بعد حالات غرق متكررة.. المصايف تحذر من البحر وتحدد ألوان الرايات
بعد حالات غرق متكررة.. المصايف تحذر من البحر وتحدد ألوان الرايات

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الوان رايات البحر المصايف الرايات الحمراء البحر

أخبار تهمك

ضياء السيد يوصي الأهلي بضم هذه الصفقة

منذ حوالي 18 ساعة

حقيقة انقلاب موسيماني على كهربا بعد مباراة البنك الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نقابة المهن الموسيقية تستنكر تصريحات إيمان البحر دويش

منذ يوم

الأهلي أم الزمالك.. تعرف على بطل الدوري حال التساوي في النقاط

منذ ساعتين و 35 دقيقة

تعرف على آخر تطورات صفقة سفيان رحيمي

منذ 35 دقيقة

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ضد الأرجنتين

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد فعل من الأهلي على تصريحات موسيماني المثيرة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رامي رضوان يكشف عن حقيقة وفاة دلال عبدالعزيز

منذ حوالي 16 ساعة

حتى لو الرصيد خلص.. أوقات لا يفصل فيها العداد مسبق الدفع (تعرف عليها)

منذ حوالي 6 ساعات

كارتيرون يُقرر الإطاحة بثنائي الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

"كائن الهوهوز".. فتاة تيك توك جديدة وبلاغ إلى النائب العام

منذ حوالي 3 ساعات

خاص - وفاء عامر تتخذ إجراءً حاسمًا ضد مديري صفحاتها الإلكترونية بعد شائعة وفاة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأهلي يصدم موسيماني بهذا القرار

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يحسم صفقة إفريقية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. وفاة الشاعر فؤاد حجاج صاحب أغنية "حديث الصباح والمساء"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

مصايف الإسكندرية لـ "الفجر": نسبة إشغال الشواطئ كاملة في ثان أيام العيد

شواطئ الإسكندرية تستقبل السكندريين والمصطافين في ثان أيام عيد الفطر المبارك (صور)

تفاصيل غرق شاب أنقذ طفلين بشاطئ النخيل في الإسكندرية

"وبدأ موسم الغرق".. شواطئ الموت بالعجمي تفتك بأرواح المواطنين

مصايف اسكندرية: سنعلن عن مفاجآت قريبًا

رغم قرار غلقه.. مواطنون يتسللون لشاطئ النخيل بالإسكندرية (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:13 ص

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

حتى لو الرصيد خلص.. أوقات لا يفصل فيها العداد مسبق الدفع (تعرف عليها)

10:53 ص

تعرف على آخر تطورات صفقة سفيان رحيمي

04:30 م

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ضد الأرجنتين

01:30 م

خاص - وفاء عامر تتخذ إجراءً حاسمًا ضد مديري صفحاتها الإلكترونية بعد شائعة وفاة دلال عبد العزيز

03:13 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان