بعد حالات غرق متكررة.. المصايف تحذر من البحر وتحدد ألوان الرايات

مع انتشار حالات الغرق المستمرة خلال عيد الأضحى المبارك والتي وصل عدد ضحاياها لـ ١٢ غريق على مستوى محافظة الإسكندرية، حذرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف رواد الشواطئ من نزول البحر لليوم الثاني على التوالي بسبب إرتفاع الأمواج.



التحذير من النزول إلى البحر

ونوهت على صفحتها الرسمية أنه نظرًا لإستمرار سوء حالة البحر وارتفاع الأمواج لليوم الثاني على التوالي، نكرر على حضراتكم تحذيراتنا بتوخي الحيطة والحذر وعدم التوغل في مياه البحر، والإكتفاء بالتواجد بالمناطق قرب رمال الشاطئ لتجنب تيارات السحب ويفضل إرتداء لايف جاكت.



و أكدت على تجنب ركوب "البدالات" بشكل نهائي، وإستمرار خطورة النزول في الشواطئ المفتوحة ذات المواجهات الواسعة مثل شواطئ العجمي، وكذلك تجنب مخالفة نزول مياه البحر بعد الغروب والتي تشكل خطرا داهما عليكم لانعدام الرؤية.



وتابعت نرجو الإستجابة لتعليمات فرق الإنقاذ بشكل تام حفاظًا على حياتكم، وإخلاء مياه البحر في الوقت الذي يطلب منكم ذلك.



ألوان رايات البحر الثلاثة

وحددت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف معنى الـ ٣ ألوان للرايات الموجودة في البحر، والأخضر يعني أن حالة البحر آمنه وتسمح بالنزول للمياه.



و"الأصفر" يعني أن حالة البحر غير مستقرة نسبيا وتسمح بالنزول ولكن مع أخذ الحذر، و"الأحمر" يعني تحذير وخطورة وحالة البحر لا تسمح بنزول المياه خاصة إذا كنت لا تجيد السباحة ويفضل الإلتزام بالمساحة المحددة للسباحة حتى وإن كنت تجيد السباحة.



جدير بالذكر أنه تم تغير ألوان الرايات حيث حل اللون الأخضر محل اللون الأبيض واللون الأحمر محل اللون الأسود.



وتابعت نتمنى من الجميع الإلتزام بتعليمات البحر وألوان الرايات المرفوعة وكما نتمنى للجميع السلامة.



"شواطئ الإسكندرية ترفع الراية الحمراء"



جدير بالذكر أن شواطئ الاسكندرية رفعت الرايات الحمراء أمس الجمعة،بسبب سرعة الرياح وارتفاع الأمواج، وأوضح اللواء "جمال رشاد" رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن شواطئ الإسكندرية رفعت الرايات الحمراء تحذيرًا للمواطنين من خطورة النزول للمياه البحر، وتم التشديد على رفع درجة الاستعداد لدى عمال أبراج المراقبة وتكثيف تواجد الغطاسين، مع عدم تشغيل البدالات نهائيًا.



وأشار إلى أنه تم الإستعانة بمعدات الجيت سكي للمساعدة فى عمليات الإنقاذ السريع. وكذلك المرور بين الرواد وتوعيتهم بخطورة النزول فى غير الأماكن المحددة للسباحة.



"الأرصاد تحذر من ارتفاع الأمواج.. والمحافظة ترفع درجة الإستعداد القصوى"



وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من إرتفاع الأمواج، وأصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعليماته برفع درجة الإستعداد القصوى بالشواطيء وإتخاذ إجراءات صارمة مع مستأجري الشواطىء خلال فترات إرتفاع الأمواج بالبحر وسرعة الرياح، للحفاظ على أرواح المصطافين.



هذا وتهيب محافظة الإسكندرية السادة المصطافين والرواد في الشواطىء المفتوحة الإلتزام بجميع تعليمات المنقذين وعدم تجاوز المساحة المحددة للسباحة.



رياح شديدة وأمواج عالية

وأكد "إيهاب المالحي" رئيس فريق غواصين الخير، أن الرياح بدأت تشتد خاصة في الإسكندرية، كذلك ارتفاع منسوب البحر منذ اليوم الأول لعيد الأضحى، مما سبب حالات الغرق.



