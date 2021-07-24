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تعادل سيدات هولندا والبرازيل في منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو

السبت 24/يوليو/2021 - 04:28 م
بوابة الفجر
وكالات
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تعادل منتخب هولندا مع نظيره البرازيلي 3/3 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثانية من المجموعة السادسة بمنافسات كرة القدم للسيدات في أولمبياد طوكيو، والتي شهدت أيضا تعادل زامبيا مع الصين 4/4.

وأحرزت فيفيان ميديما (هدفين) ودومينيك بلودورث أهداف المنتخب الهولندي في الدقائق الثالثة و59 و63، فيما جاءت أهداف المنتخب البرازيلي في الدقائق 17 و64 و68 عن طريق ديبانا دي أوليفيرا، ومارثا (ركلة جزاء)، ولودميلا داس يلفا.

ورفع المنتخب البرازيلي رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف المنتخب الهولندي، المتصدر.

وفي المباراة الثانية، تعادل المنتخب الصيني مع نظيره الزامبي 4/4.

وتقمصت وانج شوانج دور البطولة للمنتخب الصيني بعدما أحرزت أربعة أهداف (سوبر هاتريك) في الدقائق السادسة و22 و23 و83، من ركلة جزاء، فيما سجلت باربرا باندا ثلاثة أهداف (هاتريك) للمنتخب الزامبي في الدقائق 42 ، من ركلة جزاء، و46 و69 وأضافت راتشيل كوندانانجي هدفا في الدقيقة 15.

وحصد المنتخبان أول نقاطهما في البطولة.

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