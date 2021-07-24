تعرف على آخر تطورات صفقة سفيان رحيمي





نفت صحيفة البطولة المغربية، حقيقة العروض الرسمية لسفيان رحيمي، لاعب الرجاء البيضاوي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





حيث أكدت الصحيفة، أن سفيان رحيمي مستمر مع نادي الرجاء المغربي، ولا يوجد أي عرض رسمي حتى الآن.





وتابعت الصحيفة، أن كل العروض التي نالها سفيان رحيمي ما هي إلا عروض شفهية فقط، وتنتظر إدارة الرجاء حسم موقفه اللاعب من قبل الأهلي وبيراميدز والعين وفريق في الدوري التركي.





وكانت هناك بعض التقارير الصحفية التي أشارت إلى، أن الرجاء المغربي أنهى اتفاقه مع العين الإماراتي للتعاقد مع سفيان رحيمي إلا أن هناك نقطة اختلاف وحيدة، وهي أن الرجاء يريد استكمال بطولة كأس العرب والعين يسعى لضم اللاعب من أجل خوض فترة الاعداد.



