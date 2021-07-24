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قبل مواجهة الأهلي.. تعرف على ترتيب الدوري المصري

السبت 24/يوليو/2021 - 04:30 م
الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي
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يلتقي الأهلي مع نظيره الإنتاج الحربي مساء غد الأحد، ضمن مؤجلات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي تعادل بهدف لمثله أمام نظيره البنك الأهلي في الجولة الماضية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء ترتيب الدوري المصري قبل لقاء الأهلي والإنتاج الحربي على النحو التالي:

1- الزمالك، 61 نقطة.
2- الأهلي، 52 نقطة.
3- المصري، 43 نقطة.
4- الاتحاد السكندري، 41 نقطة.
5- سموحة، 40 نقطة.
6- بيراميدز، 40 نقطة.
7- إنبي، 38 نقطة.
8- طلائع الجيش، 37 نقطة.
9- مصر المقاصة، 37 نقطة.
10- الجونة، 36 نقطة.
11- سيراميكا كليوباترا، 33 نقطة.
12- الإسماعيلي، 32 نقطة.
13- غزل المحلة، 32 نقطة.
14- المقاولون العرب، 29 نقطة.
15- البنك الأهلي، 26 نقطة.
16- نادي أسوان، 25 نقطة.
17- وادي دجلة، 23 نقطة.
18- الإنتاج الحربي، 19 نقطة.

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