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موعد مباراة ليفربول وهيرتا برلين الودية

السبت 24/يوليو/2021 - 04:30 م
ليفربول
ليفربول
الفجر الرياضي
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يلتقي ليفربول الإنجليزي أمام هيرتا برلين الألماني يوم الخميس الماضي في مباراة ودية جديدة خلال معسكره المقام في النمسا.

موعد مباراة ليفربول وهيرتا برلين الودية

وتفوق ليفربول بهدف عكسي أمام ماينز في المباراة الودية التي أقيمت يوم الجمعة الماضي حيث شارك في الشوط الأول النجم المصري محمد صلاح.

ويواجه ليفربول هيرتا برلين نظيره ليفربول يوم الخميس القادم في تمام الساعة الثامنة والثلث مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة والثلث مساء بتوقيت مكة المكرمة.

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محمد صلاح ليفربول

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