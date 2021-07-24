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سيدات أمريكا يكتسحن نيوزيلندا في أولمبياد طوكيو

السبت 24/يوليو/2021 - 04:38 م
بوابة الفجر
وكالات
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جدد المنتخب الأميركي آماله في التأهل لدور الثمانية لمنافسات كرة القدم للسيدات في أولمبياد طوكيو عقب فوزه على المنتخب النيوزيلاندي 6 – 1 يوم السبت في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة، التي شهدت فوز السويد على أستراليا 4 - 2.

وسجل أهداف المنتخب الأميركي روز لافيل في الدقيقة التاسعة وليندسي هوران في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وإبي إريسيغ، لاعبة المنتخب النيوزيلاندي بالخطأ في مرمى فريقها، في الدقيقة 63 وكريستين بريس في الدقيقة 80 وأليكس مورغان في الدقيقة 87 وكاثرين بوت، لاعبة المنتخب النيوزيلاندي بالخطأ في مرمى فريقها، في الدقيقة الأخيرة من المباراة، فيما سجلت بيتسي هاسيت هدف المنتخب النيوزيلاندي في الدقيقة 72.

ورفع المنتخب الأميركي رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف أمام المنتخب الأسترالي، فيما ظل منتخب نيوزيلاندا بلا رصيد.

وكان المنتخب السويدي تأهل لدور الثمانية عقب فوزه على نظيره الأسترالي 4 - 2 في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السابعة.

وسجلت فريدولينا رولفو الهدفين الأول والثالث للسويد في الدقيقتين 20 و63 وتكفلت لينا هورتيغ وستينا بلاكستينيوس بالهدفين الأخيرين في الدقيقتين 52 و81، وأحرزت سامانتا كير هدفي المنتخب الأسترالي في الدقيقتين 36 و48.

وتصدر منتخب السويد ترتيب المجموعة السابعة بست نقاط ليصعد لدور الثمانية فيما توقف رصيد منتخب أستراليا عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.

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كره القدم طوكيو أمريكا

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