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بطل تونس الجندوبي يحصد الميدالية الفضية في التايكوندو

السبت 24/يوليو/2021 - 04:38 م
بوابة الفجر
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حصل لاعب التايكوندو التونسي، محمد خليل الجندوبي، على ميدالية فضية في أولمبياد طوكيو 2020 بعد خسارة نهائي وزن 58 كيلوغراما أمام الإيطالي فيتو ديلاكويلا اليوم السبت.

وتفوق الجندوبي (19 عاما) في قبل النهائي على الكوري جانج جون بطل العالم 2019 والمصنف الأول عالميا في وقت سابق اليوم. وهذه أول ميدالية عربية في ألعاب طوكيو حتى الآن.

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فضية طوكيو تونس التايكوندو

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