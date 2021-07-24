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أكرم حسني يخوض بطولة جديدة بمسلسل "مكتوب عليا"

السبت 24/يوليو/2021 - 04:42 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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تعاقد النجم أكرم حسني على بطولة مسلسل اجتماعي كوميدي يحمل اسم "مكتوب عليا".

المسلسل من تأليف إيهاب بليبل وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري.

ويواصل المؤلف إيهاب بليبل كتابة حلقات العمل، فيما يواصل المخرج خالد الحلفاوي ترشيح الأبطال المشاركين، خاصة أن الشركة المنتجة تنوي المشاركة بالمسلسل ضمن الموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2022.

وتجرى حاليا اجتماعات مكثفة بين المؤلف والمخرج وبطل العمل أكرم حسني مع المنتج كريم أبوذكري، والذي يتعاون مع أكرم للمره الثانية بعد نجاحهما معا في مسلسل "الوصية".

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