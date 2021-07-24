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ذبح ٢٧٩٩ أضحية بمجازر الجيزة.. و٣٨٣ محضر شوادر مخالفة

السبت 24/يوليو/2021 - 04:49 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أعلنت محافظة الجيزة، استقبال المجازر الحكومية بالمحافظة ٢٧٩٩ أضحية للمواطنين خلال عيد الأضحى المبارك لذبحها مما يعكس الإلتزام والإستجابة من المواطنين علي الذبح بالمجازر.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه تمت إتاحة المجازر بالمجان للمواطنين منذ اليوم الأول للعيد للتسهيل عليهم وتجنب الذبح بالشوارع والطرق حفاظاً على البيئة والمظهر العام مؤكداً علي الفعالية التي حققتها الحملات الرقابية للمحافظة .

وأشار إلى قيام الأجهزة التنفيذية بالأحياء والمراكز من تحرير عدد ٣٨٣ محضر لمواطنين لقيامهم بالذبح بالشوارع وخارج المجازر الحكومية أو للشوادر التي تم إقامتها بالمخالفة بالطريق العام دون الحصول علي التراخيص اللازمه حيث تم توقيع الغرامات المقررة عليهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإزاله المخالفة .

كما أكد المحافظ أن أجازة عيد الاضحي قد شهدت حملات نظافة مكثفة لرفع المخلفات أولا بأول حيث تمكنت المحافظة من رفع ٤٠ ألف طن مخلفات وقمامة من الشوارع من خلال هيئة النظافة والتجميل والمراكز والمدن والأحياء حيث تم التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، مثل الوراق، وإمبابة، والعمرانية، والهرم، وبولاق الدكرور، وجنوب الجيزة وبشتيل والبراجيل. 

إضافة إلي الوحدات المحلية والقري بالمراكز لرفع المخلفات مشيرًا إلى أن إلغاء الأجازات لعمال النظافة والسائقين والفنيين بالجراجات والورش ومحطات مناولة الوراق والمريوطية ومجمع القمامة بشبرامنت وقطاعات النظافة والحدائق ساهم بشكل واضح في الحفاظ على نظافة الشوارع من خلال الحملات التي تم تنظيمها على مدار أيام عيد الأضحى المبارك.

وأشار المحافظ أن الحملات التموينية خلال عيد الأضحي علي المحال العامة والأسواق والمخابز والمطاحن والمستودعات أسفرت عن تحرير ٦٧٣ محضر تنوع ما بين محاضر نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات ومحاضر غلق وعدم وجود قائمة أسعار وعدم نظافة أدوات المعجن وعدم وجود شهادات صحية.

وأكد محافظ الجيزة استمرار عمل غرفة عمليات المحافظة الرئيسية ومتابعة غرف العمليات علي مستوي الأحياء والمديريات والمرافق العام والخدمات في تلقي شكاوي وبلاغات المواطنين يومياً للتعامل الفوري معها .

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