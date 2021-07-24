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الكهرباء: 30 ألف ميجاوات أقصى حمل متوقع اليوم

السبت 24/يوليو/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
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أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج، اليوم السبت، تبلغ 15 ألفا و450 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وأضاف المرصد في نشرته اليومية ان الحمل الأقصى المتوقع اليوم يصل الي 30 ألف ميجاوات، مقابل 27 ألفا و900 ميجاوات أمس، لافتا  إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 23 ألفا و500 ميجاوات.


وأوضح المرصد أن مؤشر حالة الحمل ظَهر اليوم باللون الأخضر (الاستهلاك أقل من الإنتاج) منذ منتصف الليل، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم موكدا  أنه لم يتم تخفيف الأحمال خلال الست سنوات السابقة.

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الكهرباء الحمل المتوقع اخبار مصر اخبار الاقتصاد

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