علي فايز يستعد للموسم الجديد بعد تخطيه مليار مشاهدة على السوشيال ميديا





يحضر الإعلامي علي فايز، لموسم جديد لبرنامجه الشهير "طريق الخير "، والذي يعد واحد من اكثر البرامج مشاهده جماهيريه علي السوشيال ميديا بعدما حقق نسب مشاهدة تخطت المليار مشاهدة خلال السنوات القليلة الماضية.









واشار فايز في بيان صحفي انه سعيد بهذا الإنجاز موكدا انه لم يكن يتخيل أن تصل رسالته إلى هذا الكم من الناس .





وقال علي فايز ان البرنامج من فكرته وتقديمه واعداد ايه حبشي ومسجل في المصنفات الفنية مشيرا الي انه سوف يستمر بنفس الإسم وسوف يعرض قريباً على احدى القنوات الفضائية الكبرى، بعدما اتفق علي جديد تقديم موسمه الجاري مع احدي القنوات الفضائية لعرض البرنامج ،





وأضاف فايز أن فقرة صندوق الجوايز التي يتم تصويرها في الشارع تسببت في زيادة المشاهدات بنسبة كبيرة تخطت 100 مليون مشاهدة في الشهر وهي فقرة يتم فيها توزيع الهدايا والجوائز على الناس في الشارع .





وعرف الإعلامي علي فايز بأسم مذيع الغلابة، بعدما حقق مشاهده كبيرة على وسائل التواصل الإجتماعي المختلفه على صفحته على الفيس بوك واليوتيوب وذلك خلال الخمس مواسم الماضية والتي تم عرض البرنامج فيها على قنوات العاصمة ، الحدث ، Ltc . المحور .



