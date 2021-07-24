طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2021

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو2021 .. يشغل بال المواطنين هذه الأيام كيفية دفع فواتير التليفون الأرضي "أون لاين" تجنباً للزحام، كإجراء احترازي للحد من انتشار كورونا.





الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2021





وتصدر الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2021 تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما حل موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي الربع سنوية.





طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2021 والدفع





وتوجد العديد من الطرق التي من خلالها يمكن لمشاهدينا الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2021 بخطوات سهلة وبسيطو تجنباً لانقطاع الخدمة.





وترصد بواية الفجر الإلكترونية لمتابعيها الكرام طرق وخطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2021 في السطور التالية:





خطوات الاتسعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2021 وطرق الدفع





الدخول إلى موقع المصرية للاتصالات من خلال الضغط " هنـــــــــــــــــا ".





اختيار خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2021.





إدخال كود المنطقة ورقم التليفون الأرضي.





اختار "أظهر الفواتير".





















طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2021





إدخال الكود متبوعاً برقم التليفون الأرضي.





ظهور قيمة الفاتورة .









نختار كلمة "سداد".













وسائل دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2021





فروع المصرية للاتصالات.





مقار شركة المصرية للاتصالات.





عن طريق فودافون كاش.





عن طريق فوري.





البريد.





ماكينات الصراف الآلي "إيه تي إم".





الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2021 بطرق أخرى عبر الخدمات التالية:





خدمة ممكن.





خدمة سداد.





خدمة مصاري.





خدمة أمان.





خدمة Bee.



