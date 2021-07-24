كيف لفظت طالبة أنفاسها داخل اللجنة..صديقتها: مقدرناش نعملها حاجة

كتبت مريم هدهود زميلة الطالبة منار التي توفت اليوم داخل لجنة امتحان الفيزياء منشور علي الفيس بوك وقالت :" هكمل امتحانات ازاي بعد المنظر اللي شوفته النهارده قبل اللجنه بتلت ساعه كان في واحده بتموت قدام عيني ومحدش قادر يعملها حاجه وكل العيال خايفه تقربلها بعد ما قعدنا ١٠ دقايق ننادي علي حد او يكلمو الإسعاف وكل بيجري ويصوت قبل اللجنه بعشر دقايق ازاي عايزني ادخل اركز ف الامتحان بعد اللي حصل دا ".





وأضافت في منشورها :" انا لحد دلوقتي معلقتش ع اي امتحان وبقول الحمد الله .. كله خير .. بس مش هقدر اسكت اكتر من كداا .. ازاي كل دا بيحصل عشان شويه امتحانات لا راحت ولا جت .. كل يوم حد من صحابنا بيموت .. كل امتحان حد ينتحر .. بقينا كل امتحان بنقول الدور على مين فينا .. الواحد مبقاش همه حاجه غير ان يعدي من السنه دي ونخلص .. مش عايزين كليات قمه ولا زفت .. أدعولنا نطلع منها علي خير عشان الواحد بقى مرعووب بجد".





وتنعي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وفاة الطالبة منار محمد عبد الباقي بلجنة مدرسة نصر عبد الغفور الثانوية التابعة لإدارة منوف التعليمية بمحافظة المنوفية بعدما فاضت روحها إلى خالقها قبل بداية امتحان مادة الفيزياء صباح اليوم.





وتتقدم الوزارة بالتعازي لأسرة الطالبة وزملائها والمعلمين، سألين الله أن يتغمد الفقيدة بالرحمة والمغفرة ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.





وأبلغت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية غرفة العمليات المركزية بالوزارة، أنه في تمام الساعه التاسعة وأربعين دقيقة صباح اليوم السبت الموافق 24 يوليو 2021 وأثناء دخول الطالبة المتوفية اللجنة أصيبت بحالة إغماء، وعلى الفور تعاملت الزائرة الصحية لإفاقتها وإجراء إسعافات أولية لها وتم استدعاء سيارة الإسعاف فورًا وانتقلت لمستشفى منوف العام لإسعاف الطالبة لكن فاضت روحها إلى خالقها إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.









وتنفي وزارة التربية والتعليم ما يتردد على بعض المواقع الإخبارية والصفحات بشأن وفاة الطالبة بسبب صعوبة امتحان الفيزياء حيث أنها نقلت إلى المستشفى قبل الموعد المحدد لبدء اللجنة في الساعة العاشرة صباحًا.





نعى أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية وفاة الطالبة منار محمد عبد الباقي بلجنة مدرسة نصر عبد الغفور الثانوية التابعة لإدارة منوف التعليمية بعدما فاضت روحها إلى خالقها قبل بداية إمتحان مادة الفيزياء صباح اليوم.





وأكد مدير المديرية فى بيان صحفى له أنه في تمام الساعه التاسعة وأربعين دقيقة صباح اليوم السبت 24 / 7 وأثناء دخول الطالبة المتوفية اللجنة أصيبت بحالة إغماء وعلى الفور تعاملت الزائرة الصحية لإفاقتها وإجراء إسعافات أولية لها وتم استدعاء سيارة الإسعاف فورا وانتقلت لمستشفى منوف العام لإسعاف الطالبة لكن فاضت روحها إلى خالقها إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.



