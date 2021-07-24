Advertisements

كيف لفظت طالبة أنفاسها داخل اللجنة..صديقتها: مقدرناش نعملها حاجة

السبت 24/يوليو/2021 - 04:56 م
بوابة الفجر
ريما خليفة
Advertisements
كتبت مريم هدهود زميلة الطالبة منار التي توفت اليوم داخل لجنة امتحان الفيزياء منشور علي الفيس بوك وقالت :" هكمل امتحانات ازاي بعد المنظر اللي شوفته النهارده قبل اللجنه بتلت ساعه كان في واحده بتموت قدام عيني ومحدش قادر يعملها حاجه  وكل العيال خايفه تقربلها بعد ما قعدنا ١٠ دقايق ننادي علي حد او يكلمو الإسعاف وكل بيجري ويصوت قبل اللجنه بعشر دقايق ازاي عايزني ادخل اركز ف الامتحان بعد اللي حصل دا ".

وأضافت في منشورها :" انا لحد دلوقتي معلقتش ع اي امتحان وبقول الحمد الله .. كله خير .. بس مش هقدر اسكت اكتر من كداا .. ازاي كل دا بيحصل عشان شويه امتحانات لا راحت ولا جت .. كل يوم حد من صحابنا بيموت .. كل امتحان حد ينتحر .. بقينا كل امتحان بنقول الدور على مين فينا .. الواحد مبقاش همه حاجه غير ان يعدي من السنه دي ونخلص .. مش عايزين كليات قمه ولا زفت .. أدعولنا نطلع منها علي خير عشان الواحد بقى مرعووب بجد".

وتنعي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وفاة الطالبة منار محمد عبد الباقي بلجنة مدرسة نصر عبد الغفور الثانوية التابعة لإدارة منوف التعليمية بمحافظة المنوفية بعدما فاضت روحها إلى خالقها قبل بداية امتحان مادة الفيزياء صباح اليوم. 

وتتقدم الوزارة بالتعازي لأسرة الطالبة وزملائها والمعلمين، سألين الله أن يتغمد الفقيدة بالرحمة والمغفرة ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وأبلغت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية غرفة العمليات المركزية بالوزارة، أنه في تمام الساعه التاسعة وأربعين دقيقة صباح اليوم السبت الموافق 24 يوليو 2021 وأثناء دخول الطالبة المتوفية اللجنة أصيبت بحالة إغماء، وعلى الفور تعاملت الزائرة الصحية لإفاقتها وإجراء إسعافات أولية لها وتم استدعاء سيارة الإسعاف فورًا وانتقلت لمستشفى منوف العام لإسعاف الطالبة لكن فاضت روحها إلى خالقها إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.


وتنفي وزارة التربية والتعليم ما يتردد على بعض المواقع الإخبارية والصفحات بشأن وفاة الطالبة بسبب صعوبة امتحان الفيزياء حيث أنها نقلت إلى المستشفى قبل الموعد المحدد لبدء اللجنة في الساعة العاشرة صباحًا.

نعى أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية وفاة الطالبة منار محمد عبد الباقي بلجنة مدرسة نصر عبد الغفور الثانوية التابعة لإدارة منوف التعليمية بعدما فاضت روحها إلى خالقها قبل بداية إمتحان مادة الفيزياء صباح اليوم.

وأكد مدير المديرية فى بيان صحفى له  أنه في تمام الساعه التاسعة وأربعين دقيقة صباح اليوم السبت 24 / 7 وأثناء دخول الطالبة المتوفية اللجنة أصيبت بحالة إغماء وعلى الفور تعاملت الزائرة الصحية  لإفاقتها وإجراء إسعافات أولية لها وتم استدعاء سيارة الإسعاف فورا وانتقلت لمستشفى منوف العام لإسعاف الطالبة لكن فاضت روحها إلى خالقها إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

ونفى سويد ماتردد على بعض المواقع الاخبارية والصفحات بشأن وفاة الطالبة بسبب صعوبة إمتحان الفيزياء على الرغم أنها نقلت إلى المستشفى قبل بدء اللجنة الساعة العاشرة صباحا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

منذ حوالي 17 ساعة

كارتيرون يُقرر الإطاحة بثنائي الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

خاص - وفاء عامر تتخذ إجراءً حاسمًا ضد مديري صفحاتها الإلكترونية بعد شائعة وفاة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 14 ساعة

ضياء السيد يوصي الأهلي بضم هذه الصفقة

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يحسم صفقة إفريقية

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على آخر تطورات صفقة سفيان رحيمي

منذ 39 دقيقة

عاجل.. الأهلي يصدم موسيماني بهذا القرار

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. رامي رضوان يكشف عن حقيقة وفاة دلال عبدالعزيز

منذ حوالي 16 ساعة

حتى لو الرصيد خلص.. أوقات لا يفصل فيها العداد مسبق الدفع (تعرف عليها)

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ضد الأرجنتين

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي أم الزمالك.. تعرف على بطل الدوري حال التساوي في النقاط

منذ ساعتين و 38 دقيقة

"كائن الهوهوز".. فتاة تيك توك جديدة وبلاغ إلى النائب العام

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد فعل من الأهلي على تصريحات موسيماني المثيرة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نقابة المهن الموسيقية تستنكر تصريحات إيمان البحر دويش

منذ يوم

عاجل.. وفاة الشاعر فؤاد حجاج صاحب أغنية "حديث الصباح والمساء"

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة انقلاب موسيماني على كهربا بعد مباراة البنك الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

إغماءات ومحاولات للانتحار.. 5 مشاهد "مرعبة" من امتحان الكيمياء 2018

مشاهد مؤلمة.. ملخص اليوم الأخير من امتحانات الثانوية العامة

"إغماءات" و"غيبوبة سكر".. أبرز الحالات المرضية في ثاني أيام الثانوية العامة

خلال دخولها امتحان الفيزياء.. وفاة طالبة بالصف الثالث الثانوي في المنوفية

عاجل.. التعليم تعلق على وفاة طالبة خلال دخولها امتحان الفيزياء

تعرض طالبة ثانوي لحالة إغماء داخل لجنة امتحانات في بنها

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:13 ص

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

حتى لو الرصيد خلص.. أوقات لا يفصل فيها العداد مسبق الدفع (تعرف عليها)

10:53 ص

تعرف على آخر تطورات صفقة سفيان رحيمي

04:30 م

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ضد الأرجنتين

01:30 م

خاص - وفاء عامر تتخذ إجراءً حاسمًا ضد مديري صفحاتها الإلكترونية بعد شائعة وفاة دلال عبد العزيز

03:13 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان