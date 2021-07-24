"الإخوان وأردوغان".. تركيا الخاسر الأكبر (فيديو)









انتقادات حادة لنظام أردوغان وبوادر تصدع يتسع في نظام الحكم التركي.





كشف تقرير لمجلة "فورين بوليسي" عن اضطراب ضخم يعيشه النظام الحالي يهدد قدرة أردوغان على فرض سيطرته، والحفاظ عليها في كافة أنحاء البلاد، حسبما جاء بمنصة مداد نيوز السعودية.





وأشار التقرير للسياسات القمعية التي يشهدها الداخل التركي منذ الانقلاب الفاشل في 2016، والسياسات الخارجية التي عادت الحكومات، واستعانت بتنظيم الإخوان لفرض رؤيتها على المنطقة.





السياسة التي باءت بالفشل مع انتفاضات الشعوب، ليهتز نظام أردوغان داخليا وخارجيا.



