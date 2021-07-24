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بعد المركز المتأخر بأولمبياد الرياضيات.. المصريون يسألون طارق شوقي: "هل هذه كفاءة أبنائنا؟"
السبت 24/يوليو/2021 - 04:52 م
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تضمن الإعلان عن نتائج الأولمبياد العالمية الخاصة بالرياضيات ٢٠٢١ روسيا، احتلال مصر مركزا متأخرا جدا المركز ١٠٣ من أصل ١٠٥.
السعودية في المرتبة 38
بينما بعض الدول العربية احتلت مراتب جد مشرفة كالسعودية في المرتبة 38 بميدالية فضية وثلاثة ميداليات برونزية وكذلك تونس في المرتبة 56 عالميا بميدالية فضية وأخرى برونزية وسوريا في المرتبة 68 بميداليتين برونزية.
الصين تسيطر
بينما سيطرت الصين كعادتها طولا وعرضا على نتائج الأولمبياد العالمية الخاصة بالرياضيات لعام 2021 بستة ميداليات ذهبية وتحتل بذلك المرتبة الأولى عالمياً.
ووجه الجمهور المصري، عدة تساؤلات إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والوزارة: "هل هذا المركز يعبر عن كفاءة وقدرات أبنائنا؟!، هل وكيف يمكن وضع خطة لتدارك الموقف؟".
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