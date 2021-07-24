بعد تهنئته لها على سلامات.. نانسي عجرم لسليم عساف: كلامك مربى



هنأ الفنان ​سليم عساف​ مواطنته الفنانة ​نانسي عجرم​ بعد اصدارها أغنيتها "سلامات" على طريقة الفيديو كليب أمس على قناتها الخاصة على يوتيوب.



وكتب سليم لنانسي: سلامات ومين أكتر منّك بيحمل هالكمّ من الحب ليعطي هيك عمل. مبروك الألبوم نانسي عجرم"

لترد عليه نانسي: "كلامك دايمًا سكر على مربى! مميّز بكل عمل بتقدمه شكرًا سليم".



يذكر ان اغنية سلامات من كلمات شادي نور، ألحان محمد يحيى، توزيع هادي شرارة، ميكس وماستر إيلي بربر، وتم تصوير الكليب تحت اشراف المخرج سمير سرياني.

