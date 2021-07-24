عاجل - الأهلي يستقر على رحيل الهداف

استقرت لجنة التخطيط بالأهلي برئاسة محسن صالح على رحيل أحمد ياسر ريان لاعب الفريق الأول لكرة القدم للاحتراف الأوروبي نهاية الموسم الجاري.





وتنتهي إعارة اللاعب مع فريق سيراميكا كيلو باترا بنهاية الموسم الجاري، حيث انضم اللاعب لمدة موسم واحد فقط وسجل 15 هدفا.





ويمتلك أحمد ياسر ريان أكثر من عرض أوروبي للرحيل عن القلعة الحمراء في الميركاتو المقبل، حيث يشترط التواجد بشكل أساسي في تشكيل الأهلي حال البقاء وهذا أصبح صعبا في ظل تألق محمد شريق مما جعل لجنة التخطيط تستقر على رحيله للاحتراف الأوروبي في الصيف القادم.





ويختتم الأهلي استعداداته اليوم لمباراة الإنتاج الحربي المقرر لها غدا الأحد ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب السلام.



