Advertisements

توتنهام يضم صفقة جديدة

السبت 24/يوليو/2021 - 05:00 م
توتنهام
توتنهام
وكالات
Advertisements
تعاقد توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مع حارس المرمى الإيطالي بييرلويجي غوليني لاعب أتالانتا لموسم واحد على سبيل الإعارة، ليصبح بذلك أول لاعب ينضم للفريق تحت قيادة مدربه الجديد نونو إسبريتو سانتو.

وشارك غوليني (26 عاماً) في 32 مباراة مع أتالانتا في جميع المنافسات الموسم الماضي ولعب دوراً في حصوله على المركز الثالث بين فرق الدوري المحلي نهاية الموسم الماضي.

وسبق لغوليني اللعب في صفوف أستون فيلا في دوري القسم الثاني الإنجليزي في 2016 قبل إعارته إلى أتالانتا الذي تعاقد معه بعقد دائم في 2018.

وقال توتنهام هوتسبير إن عقد الإعارة يتضمن بنداً يتيح له التعاقد مع الحارس الإيطالي بعقد دائم لاحقاً.

وكان توتنهام يبحث عن حارس مرمى للتنافس مع القائد هوغو لوريس وجو هارت بعد رحيل باولو جازانيجا في نهاية عقده في الشهر الماضي.

واحتل توتنهام اللندني المركز السابع بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز في نهاية الموسم الماضي وسيبدأ مسيرته في الموسم الجديد للبطولة خارج ملعبه في مواجهة مانشستر سيتي البطل في 15 أغسطس المقبل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كره القدم رياضة توتنهام الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

خاص - وفاء عامر تتخذ إجراءً حاسمًا ضد مديري صفحاتها الإلكترونية بعد شائعة وفاة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 14 ساعة

ضياء السيد يوصي الأهلي بضم هذه الصفقة

منذ حوالي 18 ساعة

"كائن الهوهوز".. فتاة تيك توك جديدة وبلاغ إلى النائب العام

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على آخر تطورات صفقة سفيان رحيمي

منذ 39 دقيقة

الأهلي أم الزمالك.. تعرف على بطل الدوري حال التساوي في النقاط

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. نقابة المهن الموسيقية تستنكر تصريحات إيمان البحر دويش

منذ يوم

مفاجأة.. الأهلي يحسم صفقة إفريقية

منذ حوالي 15 ساعة

أول رد فعل من الأهلي على تصريحات موسيماني المثيرة

منذ حوالي 5 ساعات

حتى لو الرصيد خلص.. أوقات لا يفصل فيها العداد مسبق الدفع (تعرف عليها)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وفاة الشاعر فؤاد حجاج صاحب أغنية "حديث الصباح والمساء"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يصدم موسيماني بهذا القرار

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

منذ حوالي 17 ساعة

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ضد الأرجنتين

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يُقرر الإطاحة بثنائي الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رامي رضوان يكشف عن حقيقة وفاة دلال عبدالعزيز

منذ حوالي 16 ساعة

حقيقة انقلاب موسيماني على كهربا بعد مباراة البنك الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

وولفرهامبتون يتعاقد مع نجم ريال سوسيداد

رسميًا.. رحيل سانتو عن وولفرهامبتون

تعيين سانتو مديرًا فنيًا لفريق توتنهام

تعرف على موعد مباراة توتنهام الأولى في البريميرليج

رسمياً.. ميلان يعلن ضم أوليفييه جيرو

توتنهام يحسم مصير جاريث بيل

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:13 ص

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

حتى لو الرصيد خلص.. أوقات لا يفصل فيها العداد مسبق الدفع (تعرف عليها)

10:53 ص

تعرف على آخر تطورات صفقة سفيان رحيمي

04:30 م

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ضد الأرجنتين

01:30 م

خاص - وفاء عامر تتخذ إجراءً حاسمًا ضد مديري صفحاتها الإلكترونية بعد شائعة وفاة دلال عبد العزيز

03:13 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان