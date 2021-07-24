توتنهام يضم صفقة جديدة

تعاقد توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مع حارس المرمى الإيطالي بييرلويجي غوليني لاعب أتالانتا لموسم واحد على سبيل الإعارة، ليصبح بذلك أول لاعب ينضم للفريق تحت قيادة مدربه الجديد نونو إسبريتو سانتو.





وشارك غوليني (26 عاماً) في 32 مباراة مع أتالانتا في جميع المنافسات الموسم الماضي ولعب دوراً في حصوله على المركز الثالث بين فرق الدوري المحلي نهاية الموسم الماضي.





وسبق لغوليني اللعب في صفوف أستون فيلا في دوري القسم الثاني الإنجليزي في 2016 قبل إعارته إلى أتالانتا الذي تعاقد معه بعقد دائم في 2018.





وقال توتنهام هوتسبير إن عقد الإعارة يتضمن بنداً يتيح له التعاقد مع الحارس الإيطالي بعقد دائم لاحقاً.





وكان توتنهام يبحث عن حارس مرمى للتنافس مع القائد هوغو لوريس وجو هارت بعد رحيل باولو جازانيجا في نهاية عقده في الشهر الماضي.





واحتل توتنهام اللندني المركز السابع بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز في نهاية الموسم الماضي وسيبدأ مسيرته في الموسم الجديد للبطولة خارج ملعبه في مواجهة مانشستر سيتي البطل في 15 أغسطس المقبل.



