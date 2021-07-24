سعر الذهب فى مصر خلال منتصف تعاملات السبت 24 يوليو 2021

واصل سعر الذهب فى مصر، استقراره، خلال منتصف تعاملات اليوم السبت 24 يوليو 2021، بعد أن شهد آخر تحرك الخميس الماضى مرتفعًا بنحو جنيهين دون المصنعية.

وجاء سعر الذهب فى مصر على النحو التالي:





سجل عيار 21 سعر 790 جنيهًا.

سجل عيار 18 سعر 677 جنيهًا.

سجل عيار 24 سعر 903 جنيهًا.

الجنيه الذهب سجل 6320 جنيها.





وأوضح مصدر بشعبة الذهب، أن أسعار الذهب المحلي شهدت حالة من انخفاض الأسعار محليًا الأسبوع قبل الماضي تأثرًا بالأسعار العالمية وارتفاع سعر الدولار، ومع هذا الانخفاض الكبير في الأسعار الذي تجاوز الـ44 جنيهًا بسعر جرام الذهب عيار الـ21 الأكثر مبيعًا محليًا، اتجه المواطنون للشراء.