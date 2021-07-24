أول صورة لشهيدة الفيزياء بالمنوفية (صور)

حصلت جريدة الفجر على أول صوره الطالبة منار محمد سعده طالبة الثانوية العامة بالمنوفية المتوفاة أثناء دخولها امتحان الفيزياء وقد جاء بالتقرير الطبي الذي يصف حالة المتوفاة انها حضرت المرحومة إلى استقبال مستشفى العام لتوقيع الكشف الطبى عليها، وتبين أن النبض غير محسوس والضغط غير مسموع مع اتساع كامل بحدقة العين وعدم استجابتها للضوء ولا توجد أى علامة من علامات الحياة، وعليه تم نقل المذكورة إلى المشرحة وإبلاغ النيابة باتخاذ اللازم".



وشيع المئات من أهالي قرية كفر بلمشط التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، جثمان الطالبة "منار محمد سعده"، التي توفيت اليوم الأحد أثناء دخولها امتحان الفيزياء بالمنوفية بمدرسة نصر عبدالغفور الثانويه بنات بمدينة منوف، كانت برفقة صديقاتها أثناء صعودهم اعلي درجات السلم الي لجنة الامتحان، وسط حالة من الحزن الشديد بين المشاركين في تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير.



وتداول الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» في محافظة المنوفية،بوستات، مطالبين بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان على فراقها، كما طالب عدد من رواد مواقع التواصل من الأهالي عدم الضغط على أبنائهم.



كان قدكشف الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، تفاصيل وفاة طالبة الثانوية العامة بمنوف، مؤكدا أنه استقبل إخطارا بسقوط طالبة في حالة إغماء قبل دخول امتحان الثانوية العامة، وجرى الدفع بسيارة إسعاف ونقل الطالبة إلى مستشفى منوف العام لتوقيع الكشف الطبي عليها ليتبين وفاتها.



سبب وفاة طالبة الثانوية.. هبوط حاد

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية أنه تبين من خلال الكشف الطبي وفاة الطالبة بهبوط حاد في الدورة الدموية، مؤكدا أن المستشفى لم يتأخر في تقديم كل الدعم الطبي لمحاولة إنقاذها ولكنها توفيت، داعيا الله لها بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.



ولقيت طالبة في الثانوية العامة مصرعها، اليوم السبت، أثناء دخولها لجنة امتحان الفيزياء بمحافظة المنوفية.



وأكد مصدر مسؤول، أنه جرى إخطار قسم الشرطة، بوفاة طالبة تدعى منار محمد عبدالباقي، أثناء دخول الطالبة مدرسة ناصر عبدالغفور بمدينة منوف، لأداء امتحان الفيزياء للثانوية العامة، مؤكدا أنه بعد نقلها إلى المستشفى وتوقع الكشف الطبي عليها تبين وفاتها.



تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مدينة منوف، يفيد بوفاة طالبة في الثانوية العامة تدعى «م.م.ع» 17 سنة، مقيمة بقرية كفر بلمشط، أثناء دخولها امتحان الفيزياء في الشهادة الثانوية، وجرى تحويلها إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتبين وفاتها في الحال، وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات حول الواقعة.



وسادت حالة من الحزن الشديد بين الطلاب والمدرسين في المدرسة، بعد وفاة الطالبة، كما نعت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، الطالبة، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم ذويها الصبر.