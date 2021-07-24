تعرف على الكليات ذات اختبار القدرات.. الخطوات والتسجيل





وأتاحت وزارة التعليم العالي الفرصة أمام الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيا تيسيرا علي الطلاب، وفي إطار منظومة الحكومة الإلكترونية التي تدعمها الدولة بجميع أجهزتها، وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني (www.tansik.egypt.gov)، وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 7 أغسطس 2021، وحتى يوم الخميس الموافق 19 أغسطس 2021.



فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" كل ما يجب معرفته عن اختبارات القدرات الخاصة ببعض الكليات:



الكليات التي يشترط للقبول بها اجتياز اختبارات القدرات

هناك 13 كلية، يشترط للقبول بها اجتياز اختبارات القدرات، وهي:

1- كليات الإعلام.

2- كليات الفنون الجميلة (فنون، عمارة).

3- كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان، دمياط، بنها، بني سويف).

4- كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

5- كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

6- كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

7- كليات التربية الرياضية.

8- شعبتا التربية (التربية الفنية، والتربية الموسيقية) بكليات التربية النوعية، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، وفرعيها (ميت غمر، منية النصر).

9- شعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس).

10- كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

11- الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية (كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف التكنولوجية).

12- كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض.

13- كليات السياحة والفنادق.



طريقة التسجيل:

سيتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها، عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني على الموقع (www.tansik.egypt.gov.eg).



خطوات التسجيل:

1- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني الموضح بعاليه ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات على هذا الموقع.

2- يبدأ الطالب عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات، وذلك باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

3- تظهر للطالب بياناته الشخصية والتي تتضمن: رقم الجلوس، اسم الطالب، الرقم القومي، المحافظة، الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، المدرسة، الشعبة التي درسها الطالب "علمية - هندسية - أدبية"، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكتروني الخاصة به.

4- تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات وكذلك المواعيد المحددة للطالب.

5- يقوم الطالب باختيار نوع القدرات والمواعيد، وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلى الكلية، مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لـ3 أيام متتالية.

6- عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل، يقوم بطباعة إيصال، يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها، والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

7- تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات في المواعيد المحددة.

8- تلتزم الكليات أيضا بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية علي موقع التنسيق الإلكتروني وذلك لجميع الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.

9- يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات، ليتم الترشيح بناء عليها، وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج في خلال الفترة الزمنية المخصصة، لذلك حيث لن يعتد بأي نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات.

10- تجرى الامتحانات في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات، ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى، سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى، ولن يعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصا على الشفافية مع الطلاب.



الأوراق المطلوبة عند أداء الاختبارات بالكلية:

1- رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة، وصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في أدائها.

2 - صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات، عدا اختبارات قدرات التربية الرياضية والتي تتطلب صورتين شخصيتين بالنسبة للراغبين في أداء هذه الاختبارات.

أعلنت وزارة التعليم العالي، والبحث العلمي، أن مكتب التنسيق سيبدأ أعماله، عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة، بتنظيم اختبارات القدرات لطلابها الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط للقبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وذلك وفقا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.